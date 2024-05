Wall St abre em alta após Fed aliviar preocupações com aumento dos juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, um dia depois que o Federal Reserve deixou a taxa de juros inalterada e dissipou as preocupações quanto a possíveis aumentos dos juros, com o foco mudando para uma série balanços ao longo do dia.

O Dow Jones subia 0,45% na abertura, para 38.075,65 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,62%, a 5.049,32 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,98%, para 15.758,113 pontos.

(Reportagem de Shristi Achar A em Bengaluru)