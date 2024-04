Organizadores de peregrinação judaica para Tunísia cancelam comemoração por crise na Faixa de Gaza

TUNIS (Reuters) - A peregrinação anual judaica para a sinagoga de Djerba, na Tunísia, foi cancelada devido à guerra na Faixa de Gaza, disse à Reuters nesta sexta-feira o presidente do comitê organizador, Perez Trabelsi.

Trabelsi acrescentou que o comitê reduziu a peregrinação anual para rituais limitados, apenas dentro do templo, e espera um número muito pequeno de pessoas, vindas da França, por causa da tensão no Oriente Médio.

"Como vamos celebrar quando há pessoas morrendo todos os dias?", perguntou ele.

Localizada no sul da Tunísia e tradicional destino turístico em tempos normais, a ilha de Djerba também abriga a sinagoga mais antiga da África e a peregrinação anual, que atrai milhares de judeus todos os anos, vindos de Israel e de diferentes países da Europa.

De maioria muçulmana, a Tunísia é lar da maior comunidade judaica do norte da África. Embora o número atual seja menor do que 1.800 pessoas, judeus vivem no país desde os tempos do Império Romano.

Neste ano, a peregrinação está prevista para o fim de maio.

(Reportagem de Tarek Amara)