Liga Europa: Bayer Leverkusen bate Roma por 2 a 0

SÃO PAULO, 2 MAI (ANSA) - A Roma perdeu em casa por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, no primeiro jogo da semifinal da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

Florian Wirtz, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Robert Andrich, aos 28 minutos do segundo tempo, marcaram os gols do Leverkusen no Stadio Olimpico de Roma.

A equipe da Alemanha ainda não perdeu nesta temporada e garantiu o título do Campeonato Alemão com cinco rodadas de antecedência.

O jogo de volta acontecerá na quinta-feira da semana que vem (9) às 16h (horário de Brasília) na Alemanha.

A Roma precisará vencer por dois gols de diferença para forçar uma prorrogação ou por três ou mais gols para se classificar no tempo normal.

Antes disso, no domingo (5), às 15h45, a Roma joga contra a Juventus no Stadio Olimpico pelo Campeonato Italiano.

A quatro rodadas do fim do campeonato, a equipe da capital ocupa a quinta posição com 59 pontos e tenta defender a última vaga do Campeonato Italiano para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Um título na Europa League também dará a vaga para a equipe do técnico Daniele De Rossi.

Na outra semifinal, Olympique Marseille e Atalanta empataram em 1 a 1 na França.

O jogo de volta será também na quinta-feira da semana que vem, às 16h no horário de Brasília, em Bérgamo. (ANSA).

