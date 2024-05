STF define prazo para quem não for nomeado em concurso recorrer à Justiça

Por unanimidade, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta quinta-feira (2) que os candidatos de concurso público federal que ficarem no cadastro de reserva e se considerarem injustiçados ao não serem chamados para vagas fora do edital têm prazo só até o final da vigência do concurso para recorrerem à Justiça.

O que aconteceu

O julgamento encerrado nesta quinta-feira se arrastava no STF desde 2020. Os ministros debateram qual o prazo que uma pessoa que participou de um concurso público federal e ficou no cadastro de reserva deve ter para recorrer à Justiça caso entenda que poderia ter sido convocada pelo poder público, mas não foi.

Julgamento manteve votos de ministros aposentados. Durante a sessão, os ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino acabaram não votando, pois seus antecessores (Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber) já haviam apresentado seus votos.

No final, por unanimidade, os ministros decidiram que o prazo para acionar a Justiça deve ser o de duração do concurso público.

"A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame", anunciou o presidente Luis Roberto Barroso antes de encerrar a sessão de julgamento.

O processo que deu origem à discussão da tese foi uma ação de uma pessoa que recorreu à Justiça do Rio Grande do Sul. Ela alegou que deveria ter sido convocada pelo governo estadual, que estava contratando trabalhadores temporários para postos que deveriam ter sido nomeados por concurso. No caso específico, como a pessoa recorreu após o fim da vigência do concurso, o STF negou o pedido.

Ação discutiu tese de repercussão geral. Isto é, na prática o tribunal estabeleceu o entendimento que deve servir de regra para todos os concursos públicos federais, uma vez que o STF entendeu também que os órgãos municipais e estaduais têm autonomia administrativa.