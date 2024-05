Após críticas no RS, governo Lula reúne 7 ministros e cria sala de situação

Sete ministros do governo Lula (PT) e o chefe do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, almirante Renato de Aguiar Freire, se reuniram na noite desta quinta-feira (2) para discutir a situação no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A equipe interministerial decidiu instalar uma sala de situação com o objetivo de traçar ações emergenciais para atender as cidade afetadas. A reunião aconteceu após as chuvas matarem 29 pessoas e desabrigarem milhares de moradores no estado. O governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), cobrou ajuda do governo federal.

Governo anunciou que uma comitiva voltará ao estado no início da próxima semana. O presidente Lula esteve na região atingida nesta quinta (2) — Antes da chegada do petista. Leite disse que o "momento não é apenas de sobrevoos". "As aeronaves do Exército que deveriam chegar ontem ainda não conseguiram chegar, mas já chegou uma de São Paulo. A gente aguarda os reforços das Forças Armadas para o resgate de pessoas", afirmou o governador em vídeo.

Ficou definido que serão realizadas reuniões diárias para monitoramento das ações que ocorrem no estado gaúcho. A próxima reunião está marcada para esta sexta-feira, às 10h, na Casa Civil. Segundo a assessoria da pasta, durante o final de semana, a dinâmica de acompanhamento será mantida e as reuniões podem ocorrer virtual ou presencialmente.

O efetivo das Forças Armadas foi ampliado de 335 para 626 militares, segundo o governo. Foram fornecidas 45 viaturas e 12 embarcações e botes de resgate enviados pela Marinha e Exército, além de oito aeronaves, que já estão atuando. .

Participaram da reunião os ministros Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Comunicação), Renan Filho (Transportes), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Jader Barbalho Filho (Cidades), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança Climática). Representantes de outros ministérios e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edegar Pretto, também participaram.

Em seu discurso, nesta quinta, Lula disse que não faltarão esforço e recursos por parte do governo federal. "Eu sei que são muitas casas, muitas vidas, mas a gente vai tentar minimizar o prejuízo dessas pessoas", afirmou o presidente.

Agora, o foco de todos os ministérios tem de ser no resgate, acolhimento e emergência. Esse é o nosso objetivo. Já existe um volume de ações sendo executadas, mas a situação exige respostas imediatas e a previsão é de mais chuvas até domingo.

Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil

Diferentemente dos estragos de 2023, a situação agora atinge praticamente todo o estado. Todos os esforços federais devem ser centralizados para manter a coordenação, a unidade e o rápido atendimento.

Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social

Governo decide manter 'Enem dos Concursos'

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disse que está mantida em todo o país a aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) neste domingo (5). Os editais não preveem reaplicação mesmo em casos de desastres naturais, segundo a Folha.

O governo federal afirmou que "envidará todos os esforços para garantir a participação dos candidatos" no estado. O governador gaúcho havia pedido o adiamento da prova.

Barragem foi rompida

A barragem 14 de Julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves (RS), rompeu parcialmente na tarde desta quinta-feira (2). Onda de 2 metros de altura atingiu a região de Bento Gonçalves, disse o prefeito do município.

Moradores devem deixar áreas imediatamente e subir para locais com ao menos seis metros acima do nível dos rios. A informação foi dada pelo vice-governador Gabriel Souza em vídeo publicado nas redes sociais. A ombreira direita, uma das laterais onde a barragem está apoiada, foi rompida, mas a expectativa é de que a vazão da água ocasione o rompimento total, alertou.

O rompimento é investigado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O órgão responsável pela barragem informou que a estrutura já estava submersa e identificou uma movimentação mais turbulenta da água, possivelmente pelo comprometimento da chamada ombreira direita.