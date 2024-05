Atalanta e Olympique Marseille empatam em 1 a 1 na Liga Europa

SÃO PAULO, 2 MAI (ANSA) - A Atalanta empatou em 1 a 1 com o Olympique Marseille, da França, no primeiro jogo da semifinal da Uefa Europa League, a segunda competição internacional de clubes na hierarquia do futebol europeu.

Jogando fora de casa, em Marselha, a equipe italiana saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo com um gol de Gianluca Scamacca.

Os franceses empataram logo na sequência, ainda aos 20 minutos da etapa inicial, com um gol de Chancel Mbemba.

Na próxima quinta-feira (9) às 16h no horário de Brasília as equipes decidirão em Bérgamo a vaga na final do torneio.

Quem vencer vai se classificar. Um novo empate forçará uma disputa por pênaltis.

Antes disso, na segunda-feira (5), os bergamascos jogarão às 13h no horário de Brasília fora de casa contra a Salernitana.

O torneio tem apenas mais quatro rodadas pela frente, mas a Atalanta ainda tem uma partida atrasada.

Por isso, a equipe do técnico Gian Piero Gasperini, mesmo estando em sexto lugar com 57 pontos, depende apenas das suas próprias forças para terminar em quinto e assim conseguir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

A vaga também será confirmada em caso de título na atual edição da Europa League.

Na outra semifinal, a Roma perdeu em casa por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen e agora precisará vencer por dois gols na Alemanha, em jogo que será realizado também na próxima quinta-feira às 16h no horário de Brasília, para forçar uma prorrogação. (ANSA).

