Leverkusen vence Roma (2-0) fora de casa e fica perto da final da Liga Europa

O Bayer Leverkusen, que recentemente se sagrou campeão da Bundesliga, encaminhou sua classificação para a final da Liga Europa ao vencer por 2 a 0 em sua visita à Roma, nesta quinta-feira (2), pelo jogo de ida.

Florian Wirtz, aos 28 minutos, e Robert Andrich, no segundo tempo (73'), foram os autores dos gols da noite no Estádio Olímpico da capital italiana.

Tudo continua funcionando às mil maravilhas para o Leverkusen que se consolida jogo após jogo como a grande sensação da temporada europeia.

O time já garantiu matematicamente o título da Bundesliga, o primeiro da sua história, e na Copa da Alemanha se classificou para a final.

Na Liga Europa, o Leverkusen já colocou um pé na final em Dublin, a não ser que ocorra um desastre na quinta-feira da próxima semana, no jogo de volta, na BayArena lotada.

Não parece provável que a Roma consiga a recuperação, já que o time alemão continua invicto nesta temporada contando todas as competições, onde já soma 39 vitórias e oito empates, em um total de 47 jogos invicto.

Se terminar o trabalho na próxima semana, o Leverkusen se vingará do time que o eliminou nas semifinais desta competição no ano passado.

Naquela ocasião, a Roma venceu por 1 a 0 em casa e empatou em 0 a 0 na Alemanha.

Agora, a equipe de Daniele De Rossi está na corda bamba e vê o sonho da terceira final europeia consecutiva se distanciar, depois de vencer a decisão da Conference League em 2022 contra o Feyenoord e de perder a final da Liga Europa no ano passado para o Sevilla.

Uma jogada poderia ter mudado o roteiro do jogo, quando, após um cruzamento do argentino Leandro Paredes, o belga Romelu Lukaku desviou de cabeça na trave. O lance ocorreu aos 21 minutos e logo depois os alemães saíram na frente no placar.

Na final, no dia 22 de maio, na Irlanda, quem avançar terá como adversário o Olympique de Marselha ou a italiana Atalanta, que empataram em 1 a 1 no jogo de ida, também nesta quinta-feira.

