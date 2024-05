Lucro ajustado da Gerdau recua 48% no 1º tri com queda nas vendas de aço

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Gerdau registrou uma queda de 47,9% ano a ano no seu lucro líquido ajustado do primeiro trimestre, para 1,25 bilhão de reais, com queda no volume de vendas de aço em meio a "importações excessivas" do material no mercado brasileiro.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia somou 2,81 bilhões de reais nos primeiros três meses do ano, recuo de 34,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. A margem Ebitda ajustada foi de 17,4%, 5,5 pontos percentuais abaixo do patamar de um ano antes.

A receita líquida da Gerdau somou 16,2 bilhões de reais no trimestre, queda de 14,1% na base anual, em medida que inclui a receita de venda de minério de ferro.

Segundo a companhia, o primeiro trimestre ainda foi marcado por "desafios apresentados pelas importações excessivas de aço no mercado brasileiro". Nesse contexto, a Gerdau destacou como positivas as medidas do governo de elevar para 25% o imposto de importação de 11 produtos de aço e estabelecer cotas de volume de importação para esses produtos.

"A medida proposta abrange cerca de 25% do volume comercializado pela Gerdau no Brasil", afirmou a Gerdau em relatório de resultados divulgado nesta quinta-feira.

As vendas de aço da empresa totalizaram 2,72 milhões de toneladas no primeiro trimestre, declínio de 8,6% em relação à mesma etapa em 2023. Já a produção de aço bruto foi de 3,1 milhões de toneladas, 3,4% acima do montante de um ano antes.

Em paralelo, a companhia anunciou o pagamento de dividendos no valor de 0,28 real por ação, equivalentes ao montante de 589 milhões de reais, e a emissão de debêntures simples no valor de 1,5 bilhão de reais com vencimento em maio de 2029.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)