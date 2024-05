Casa é 'engolida' e poste 'explode' em SC; estado tem alerta para chuvas

Vídeos gravados por moradores de Capinzal (SC) mostram uma casa sendo "engolida" pelo asfalto e um poste tendo um curto-circuito devido às fortes chuvas. O estado está em alerta para temporais até o próximo sábado (4), segundo a Defesa Civil.

O que aconteceu

A casa "engolida" por uma cratera funcionava como um estabelecimento comercial. A cena aconteceu na rua Dom Vicente Gramazzio, no Centro de Capinzal, segundo internautas que publicaram os vídeos. Também na região central, postes foram arrastados pela força de água e entraram em curto-circuito. O UOL tenta contato com a prefeitura e com a Defesa Civil do município para saber se há vítimas e se a população da região foi realocada.

Pelo menos 26 pessoas estão desalojadas em SC e apenas um município decretou situação de emergência. Seis pessoas estão desalojadas e seis desabrigadas em Praia Grande, cidade em emergência. Também há quatro pessoas desalojadas em Orleans,16 pessoas em São João do Sul e uma família em São Joaquim. Além disso, uma morte foi registrada em Ipira, mas as autoridades ainda investigam se foi em decorrência das fortes chuvas. O levantamento foi feito pelo governo do estado.

Há alerta de risco alto para enxurradas e inundações nas regiões do Grande Oeste e Planalto Sul catarinense. As inundações são esperadas principalmente em municípios de divisa com o Rio Grande do Sul e cidades próximas aos rios Chapecó, Chapecozinho e do Peixe. As informações são da nota hidrológica da Defesa Civil.

Há risco moderado de inundações para a bacia do Rio Canoas, sobretudo nos municípios de Lages e Otacílio Costa. Além disso, as bacias hidrográficas do Litoral Sul, Alto Vale do Itajaí de Grande Florianópolis estão em atenção.

Próximos dias

Em grande parte de Santa Catarina, a previsão é de temporais acompanhados por rajadas de vento e eventual queda de granizo até sábado. A Defesa Civil catarinense pede que a população redobre os cuidados e pede que, a qualquer sinal de deslizamento, as pessoas procurem um local seguro e acionem as autoridades.

A previsão para sexta-feira é de temporais intensos do centro ao sul de SC. O risco é alto para ocorrências associadas a alagamentos, enxurradas, deslizamentos, inundações, vendavais e queda de granizo. Os ventos devem ter intensidade fraca a moderada e rajadas de até 55 km/h.

A partir da tarde de sábado, a frente fria volta a se deslocar em direção ao RS. As instabilidades devem se concentrar nas regiões do sul de SC, e as demais áreas terão presença de sol com aumento de nuvens e chance de pancadas isoladas. O risco é baixo a moderado para ocorrências relacionadas a queda de galhos e árvores e danos na rede elétrica e moderado a alto para alagamentos e deslizamentos.