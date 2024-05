Chelsea vence Tottenham (2-0) e se aproxima das posições europeias

O Chelsea venceu, nesta quinta-feira (2), seu vizinho e rival londrino Tottenham, por 2 a 0, em um jogo que havia sido adiado em fevereiro, da 26ª rodada, permitindo à equipe do técnico Mauricio Pochettino se aproximar das posições europeias.

Os 'Blues' estão em oitavo, três pontos atrás do sexto lugar, atualmente ocupado pelo Manchester United (6º, 54 pontos). Essa posição classifica virtualmente para a próxima Conference League, a terceira competição mais importante do futebol continental da Uefa.

Por outro lado, a terceira derrota consecutiva sofrida pelo Tottenham (5º, 60 pontos) enterra quase definitivamente as suas chances de entrar no 'Top 4' e assim se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões. O time permanece sete pontos atrás do Aston Villa (4º, 67).

Os 'Spurs' disputaram um jogo a menos que o Aston Villa. O time de Londres entrará em campo no dia 14 de maio, mas será contra o todo poderoso Manchester City (1º) que parece determinado a conquistar seu quarto título consecutivo da Premier League.

Nesta quinta-feira, em Stamford Bridge, o Tottenham pagou caro pelos seus dois pontos fracos: os jogos fora de casa e os lances de bola parada.

Conor Gallagher cobrou uma falta na área e Trevoh Chalobah desviou de cabeça para o fundo da rede aos 24 minutos. Chalobah, zagueiro que foi titular na ausência dos lesionados Thiago Silva e Axel Disasi, marcou pela primeira vez no campeonato inglês desde março de 2022.

O segundo gol do Chelsea veio no segundo tempo, em cobrança de falta de Cole Palmer que bateu no travessão. O rebote foi aproveitado por Nicolas Jackson, de cabeça, para fechar o placar em 2 a 0 (72').

O Chelsea retoma assim o caminho das vitórias depois de três jogos consecutivos sem vencer, levando em conta todas as competições.

O Tottenham tem um próximo jogo complicado, uma visita ao Liverpool. Por isso, sua recuperação não parece ser uma tarefa simples, o que torna mais remotas suas chances de conquistar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

--- Jogo adiado da 26ª rodada do Campeonato Inglês:

- Quinta-feira:

Chelsea - Tottenham 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 80 35 25 5 5 85 28 57

2. Manchester City 79 34 24 7 3 82 32 50

3. Liverpool 75 35 22 9 4 77 36 41

4. Aston Villa 67 35 20 7 8 73 52 21

5. Tottenham 60 34 18 6 10 67 54 13

6. Manchester United 54 34 16 6 12 52 51 1

7. Newcastle 53 34 16 5 13 74 55 19

8. Chelsea 51 34 14 9 11 65 59 6

9. West Ham 49 35 13 10 12 56 65 -9

10. AFC Bournemouth 48 35 13 9 13 52 60 -8

11. Wolverhampton 46 35 13 7 15 48 55 -7

12. Brighton 44 34 11 11 12 52 57 -5

13. Fulham 43 35 12 7 16 51 55 -4

14. Crystal Palace 40 35 10 10 15 45 57 -12

15. Everton 36 35 12 8 15 37 48 -11

16. Brentford 35 35 9 8 18 52 60 -8

17. Nottingham 26 35 7 9 19 42 62 -20

18. Luton Town 25 35 6 7 22 48 77 -29

19. Burnley 24 35 5 9 21 38 70 -32

20. Sheffield United 16 35 3 7 25 34 97 -63

./bds/jta/bvo/dr/gfe/aam/rpr

© Agence France-Presse