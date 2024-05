Fiorentina vence Club Brugge por 3 a 2 pela semi da Conference

SÃO PAULO, 2 MAI (ANSA) - A Fiorentina venceu o Club Brugge, da Bélgica, por 3 a 2 no Stadio Luigi Ferraris em Florença e saiu em vantagem no confronto da semifinal da Uefa Conference League, a terceira competição na hierarquia do futebol de clubes da Europa.

A equipe italiana saiu na frente logo no início do jogo com o gol de Riccardo Sotil aos 5 minutos do primeiro tempo.

Logo na sequência, aos 17 minutos, Hans Vanaken empatou o jogo em cobrança de pênalti marcado com o auxílio do árbitro de vídeo.

A Fiorentina ainda foi para o intervalo vencendo por 2 a 1 graça ao gol de Andrea Belotti aos 37 minutos e ficou com um jogador a mais a partir da expulsão de Raphael Onyedika, meia do Club Brugge que levou um cartão amarelo aos 13 do segundo tempo e foi expulso apenas três minutos depois.

Mesmo jogando com dez jogadores, o Brugge empatou com Igor Thiago aos 18 minutos do segundo tempo.

O gol da vitória da equipe italiana veio apenas aos 46 minutos do segundo tempo com M'Bala Nzola.

A definição da vaga na final será na quinta-feira da semana que vem (9) às 13h45 no horário de Brasília no Jan Breydel Stadium em Bruges, na Bélgica.

A Fiorentina avança com um empate. O Club Brugge precisará vencer por um gol de diferença para forçar uma prorrogação ou por pelo menos dois gols para se classificar no tempo normal.

Na outra semifinal, o Olympiacos, da Grécia, venceu o Aston Villa da Inglaterra por 4 a 2 e abriu vantagem para o jogo de volta em casa.

Antes de decidir a vaga na final da Conference League, a Fiorentina joga fora de casa contra o Verona neste domingo (5) às 10h no horário de Brasília pelo Campeonato Italiano.

Faltam quatro rodadas e a Viola, que ainda fará cinco jogos porque tem uma partida atrasada, está em oitavo lugar com 50 pontos.

Se vencer a Conference League, terá uma vaga na próxima edição da Europa League, que representa o segundo nível do futebol europeu.

Do contrário, terá de tirar uma diferença de cinco pontos em relação à Lazio para voltar para a Conference League na próxima temporada.

Para ganhar a vaga na Europa League pelo Campeonato Italiano, será preciso tirar sete pontos de desvantagem para a Atalanta, que é justamente o time que vai enfrentar no jogo atrasado da liga local. (ANSA).

