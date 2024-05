Eztec lucra R$56,7 mi no 1º tri, alta de 34% na base anual

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Eztec obteve avanço de 34% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para 56,7 milhões de reais, informou a empresa nesta quinta-feira.

O desempenho foi superior à expectativa de analistas de lucro de 52,2 milhões de reais para a companhia no período, segundo dados da LSEG.

A empresa do ramo imobiliário registrou receita líquida de 239,2 milhões de reais nos primeiros três meses do ano, recuo de 4,6% ano a ano. Analistas esperavam, em média, receita de 264,4 milhões de reais no trimestre.

A Eztec observou expansão de 0,9 ponto percentual na margem bruta contra o último trimestre do ano passado, chegando a 34,2%, e de 5,7 pontos percentuais frente aos primeiros três meses de 2023.

"A principal razão desta expansão está associada ao encerramento dos gastos adicionais atrelados ao atraso do projeto EZ Parque da Cidade e da entrega de 1,8 bilhão de reais de Valor Geral de Vendas (VGV) dos projetos lançados entre 2019 e 2020", disse a construtora.

Segundo a empresa, os projetos lançados durante os anos que compreendem o início da pandemia de Covid-19 estavam 85% vendidos e sofreram forte efeito da alta inflação nos custos de construção ocorrida devido à pandemia.