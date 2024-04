Número de mortos em terremoto em Taiwan vai a 12

ROMA, 5 ABR (ANSA) - Subiu para 12 o número de mortos no terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter que atingiu Taiwan no último dia 3 de abril, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (5).

De acordo com a emissora pública de Hong Kong, as equipes de resgate encontraram mais dois corpos em um caminho na montanha no condado de Hualien, o mais atingido pelo terremoto.

O novo boletim da Agência Nacional de Gestão de Calamidades indica que o número de feridos ultrapassou 1,1 mil, enquanto mais de 10 pessoas ainda permanecem desaparecidas.

As operações de busca em Taiwan, que começaram após o tremor mais forte dos últimos 25 anos, prosseguem com cautela devido aos riscos associados a novos deslizamentos de terra e quedas de rochas.

Na última noite, mais de 50 tremores secundários foram registrados, sinalizando que o fenômeno pode durar vários dias.

Nove pessoas foram libertadas de uma caverna popular entre os turistas no Parque Nacional Taroko.

Na cidade de Hualien, no entanto, os trabalhadores começaram a demolir o Edifício Uranus, prédio de 10 andares que se inclinou em um ângulo de 45 graus depois de metade do primeiro andar ter desabado devido ao abalo sísmico. Ontem, o papa Francisco lamentou a "perda de vidas" e os "danos causados" pelo terremoto que atingiu Taiwan.

Em telegrama enviado ao monsenhor John Baptist Lee Keh-mean, presidente dos bispos de Taiwan e assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, o Pontífice se disse "profundamente entristecido" pela tragédia registrada no país.

Além disso, Jorge Bergoglio "assegurou a todos os afetados por esta catástrofe a sua sincera solidariedade e proximidade espiritual" e garantiu que rezará "pelos mortos, pelos feridos e por todos os deslocados, bem como pelo pessoal de emergência envolvido nos esforços de socorro". (ANSA).

