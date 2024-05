Trabalhistas britânicos comemoram resultados das eleições locais e pedem antecipação das eleições gerais

O Partido Trabalhista britânico, de oposição, comemorou nesta sexta-feira (3) os primeiros resultados das eleições locais e a conquista de um assento nacional, confirmando a má situação dos conservadores a poucos meses das eleições gerais.

O primeiro-ministro Rishi Sunak reconheceu que os resultados foram "obviamente decepcionantes" para o seu partido, mas disse que estava "totalmente concentrado" no seu papel como chefe de governo.

O Partido Conservador, que ocupa o poder há 14 anos no Reino Unido, parece dividido e desgastado, e tem dificuldades em cumprir algumas das promessas feitas antes do Brexit, especialmente no combate à migração e em relação ao crescimento econômico.

Os trabalhistas, que obtiveram vitórias importantes - incluindo um novo assento no Parlamento pela circunscrição eleitoral de Blackpool South, no noroeste da Inglaterra - pediram nesta sexta-feira que Sunak convoque eleições gerais agora e não no segundo semestre do ano, como o premiê havia anunciado.

"Blackpool fala por todo o país, estamos fartos após 14 anos de fracasso, 14 anos de declínio, queremos virar a página e começar de novo com o Trabalhismo", declarou o líder do partido, Keir Starmer, apontado há meses pelas pesquisas como futuro primeiro-ministro.

- 'Pior desempenho' -

A eleição local de quinta-feira ocorreu após a renúncia do parlamentar conservador Scott Benton devido a um escândalo de 'lobby', ao mesmo tempo em que são escolhidos vereadores, prefeitos e outras autoridades regionais na Inglaterra e no País de Gales.

Em Londres, o prefeito trabalhista, Sadiq Khan, deverá conquistar facilmente um terceiro mandato.

Os resultados são esperados para este sábado.

Para as eleições locais, a maior parte dos cargos foi escolhida pela última vez em 2021, no auge da popularidade do conservador Boris Johnson, então primeiro-ministro.

Na tarde desta sexta-feira, quando quase todos os votos foram contados, os trabalhistas haviam conquistado quase 170 cadeiras a mais, enquanto os conservadores haviam perdido mais de 430, quase metade das que tinham.

Os Liberais Democratas e os Verdes também ganharam assentos.

"É provável que vejamos o que é sem dúvida um dos piores desempenhos dos conservadores, se não o pior, numa eleição local nos últimos 40 anos", disse o especialista em pesquisas, John Curtice, à BBC.

A derrota em Blackpool South é a 11ª eleição local que os conservadores perdem desde o pleito de dezembro de 2019, no qual triunfaram liderados por Johnson.

Com poucos motivos de alegria para os conservadores, Sunak foi ao nordeste da Inglaterra para felicitar o prefeito reeleito de Tees Valley, Ben Houchen.

Esta vitória mostra que "os conservadores cumprem suas promessas", declarou, elogiando o sucesso de vários projetos econômicos e manifestando confiança de que os eleitores "também permanecerão leais" nas eleições gerais.

- Auge do nacionalismo -

Os trabalhistas também venceram as eleições locais em North Yorkshire, base eleitoral do primeiro-ministro, em um sinal claro de sua impopularidade.

Outro sinal preocupante para Sunak é a ascensão do partido nacionalista e populista Reform UK, fundado pelo pró-Brexit Nigel Farage, que ameaça tirar votos valiosos dos conservadores nas eleições gerais.

No entanto, as perspectivas também não são perfeitas para o Partido Trabalhista, que perdeu apoio em comunidades com uma grande população muçulmana, num contexto de críticas à sua posição no conflito entre Israel e Hamas em Gaza.

