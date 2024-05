Mansão com avião e iate da Barbie: o que os R$ 28 mi da Mega compram

A Mega-Sena sorteia neste sábado (4) um prêmio estimado em R$ 28 milhões. O que daria para comprar com esse valor?

O UOL fez um levantamento com os principais itens de luxo que podem ser adquiridos com o valor do prêmio, caso esse seja o interesse do potencial ganhador que acertar sozinho as seis dezenas.

Iate da Barbie

Um iate construído pelo estaleiro turco VisionF Yachts parece vindo diretamente do filme da Barbie. Construído em tons rosa, o superiate tem 18 metros de comprimento.

Tem quatro suítes e capacidade para oito convidados e cinco tripulantes, e, na proa, tem até um console para DJ.

A embarcação tem valor estimado em R$ 28 milhões.

Bugatti Divo, carro raro e que deixou de ser fabricado em 2021, custa aproximadamente R$ 28 milhões Imagem: Divulgação

Bugatti Divo

O superesportivo Bugatti Divo tem 1.500cv de potência e é um modelo considerado raro. Apenas 40 pessoas tem uma versão.

O veículo alcança 380km/h, e foi construído de maneira a aumentar a pressão aerodinâmica, com várias entradas de ar para resfriar pneus, freios e motor

O valor do carro, que parou de ser fabricado em 2021, é estimado em R$ 28 milhões.

Mansão à venda em Goiânia (GO) tem 11 suítes e valor aproximado de R$ 28 milhões Imagem: Reprodução

Mansão em Goiás

Uma mansão está à venda em Goiânia. A casa tem mais de 2 mil metros quadrados e até lembra um pouco a Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, com dois gramados antes da entrada.

A residência está totalmente mobiliada, tem 11 suítes e três garagens.

O valor estimado da residência é de R$ 28 milhões.

Mansão britânica com avião de guerra no jardim Imagem: Divulgação/Savills

Mansão com um avião de guerra

Uma mansão na Inglaterra tem um item de decoração um tanto diferente: um avião Harrier II GR7, um dos oito que ainda existem no mundo. A aeronave foi usada pela Força Aérea britânica.

A casa tem 782,5 metros quadrados. Tem seis dormitórios, quatro banheiros, ampla cozinha e sala de estar com lareira, terraço e varanda. Um anexo oferece ainda mais quatro quartos e três banheiros

O preço está avaliado em R$ 26 milhões.