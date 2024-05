Quem são os pré-candidatos a prefeito do Rio de Janeiro nas Eleições 2024?

Do UOL, em São Paulo

O Rio de Janeiro soma dez pré-candidatos até o momento para as Eleições 2024, que vão acontecer no dia 6 de outubro.

As legendas terão até o dia 15 de agosto para registrar os nomes da Justiça Eleitoral. Atual prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD) pretende tentar a reeleição.

Em caso de necessidade de segundo turno, o pleito acontecerá em 27 de outubro (último domingo do mês).

Quem pode ser candidato (em ordem alfabética)

Alexandre Ramagem (PL)

Cyro Garcia (PSTU)

Dani Balbi (PC do B)

Eduardo Paes (PSD)

Juliete Pantoja (UP)

Marcelo Queiroz (PP)

Otoni de Paula (MDB)

Pedro Duarte (Novo)

Rodrigo Amorim (União)

Tarcísio Motta (PSOL)

Alexandre Ramagem vai disputar a eleição municipal Imagem: Gilmar Félix/Câmara dos Deputados

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), 51, foi eleito em 2022 após somar 59.170 votos. Ele é aliado de Jair Bolsonaro (PL) e foi nomeado chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) na gestão do ex-presidente. O lançamento da pré-candidatura aconteceu em março.

Ramagem era delegado da Polícia Federal quando se aliou a Jair Bolsonaro. A aproximação aconteceu ainda na campanha eleitoral de 2018. Agora, o ex-presidente vai apoiá-lo no pleito municipal.

Em janeiro deste ano, o ex-diretor da Abin foi alvo de uma operação da PF, que aprofundou a investigação sobre o uso de um programa espião comprado pela agência que permitia o monitoramento da localização de pessoas, sem autorização judicial.

Cyro Garcia (PSTU)

Cyro Garcia deve ser o candidato do PSTU Imagem: Romerito Pontes/PSTU

Cyro Garcia, 69, foi fundador do PT, da CUT, da Conlutas e do PSTU. Ele é ex-bancário, historiador, professor e político.

Garcia foi presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de 1988 a 1991. Em 1993, foi deputado federal por 10 meses, como suplente de Jamil Haddad.

É formado em direito pela UFRJ e tem mestrado e doutorado em História pela UFF. Em 2022, ele foi candidato ao governo do Rio e somou 12.627 votos.

Dani Balbi (PcdoB)

Dani Balbi é deputada estadual e deve concorrer à prefeitura Imagem: Divulgação

Danieli Christovão Balbi, 35, é a primeira mulher trans a compor a Assembleia Legislativa do Rio. Ela foi eleita deputada estadual em 2022, onde somou 65.815 votos.

Balbi é também a primeira professora trans da UFRJ, além de ter no seu currículo doutorado e mestrado em ciência da literatura. Militante do PcdoB há quase 20 anos, ela integra a direção nacional do partido.

Sua agenda política é voltada às lutas estudantis, movimento negro, LGBTQIA+, valorização das mulheres e da classe trabalhadora e pela luta antirracista.

Eduardo Paes (PSD)

Eduardo Paes busca a reeleição em outubro Imagem: Reprodução/Instagram

Atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, 54, tentará a reeleição em outubro. Em 2020, Paes superou Marcelo Crivella (Republicanos) no segundo turno do pleito.

Formado em direito pela PUC-Rio, Paes iniciou a sua trajetória política em 1993. Ele foi eleito vereador e deputado federal (duas vezes). Em 2006, foi derrotado na eleição para o governo estadual.

A chegada à Prefeitura do Rio aconteceu em 2009, onde permaneceu até 2016. A reeleição em 2012 veio no primeiro turno, com 64% dos votos.

O político busca chegar ao seu quarto mandato como prefeito da capital fluminense. Paes está no PSD desde maio de 2021.

Juliete Pantoja (UP)

Juliete Pantoja será candidata pelo Unidade Popular Imagem: Reprodução/Instagram

A Unidade Popular (UP) definiu Juliete Pantoja Alves, 34, como pré-candidata para a eleição. Pantoja também participou do pleito em 2022, quando foi candidata ao governo do Rio.

Pantoja trabalha como educadora e é coordenadora do MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas). Paralelamente, ela também teve atuação na Aerj (Associação dos Estudantes Secundaristas do Rio de Janeiro).

Nascida em Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Juliete entrou na política aos 15 anos, quando começou a atuar na Associação dos Estudantes do Rio de Janeiro.

Entre as suas principais pautas está a luta pelo acesso à moradia.

Marcelo Queiroz (PP)

Marcelo Queiroz deve concorrer ao pleito Imagem: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Formado em Direito, Marcelo Queiroz, 39, foi eleito deputado federal nas eleições de 2022, quando somou 73.728 votos. O início da trajetória política aconteceu em 2012, ano em que foi vereador no Rio.

Na vida acadêmica, Marcelo é pós-graduado em Direito Fiscal pela PUC-Rio e gerência e gestão de projetos pela UFRJ. Em 2021, finalizou o mestrado em economia pelo IBMEC-RJ.

Em 2018, Queiroz assumiu o mandato de deputado estadual. O político também exerceu funções na gestão municipal: secretário de Administração (2015) e Meio Ambiente (2019).

Pela gestão estadual, em 2020, assumiu a secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. Atualmente, ele é o presidente da Comissão de Cultura do parlamento.

Otoni de Paula (MDB)

Otoni de Paula pode disputar a eleição no Rio Imagem: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

No seu segundo mandato como deputado federal, Otoni de Paula, 47, foi o 7º mais votado nas eleições em 2022. O pastor e cantor evangélico somou 158.507 votos.

Nascido em Niterói, na região metropolitana do Rio, Otoni teve o seu primeiro cargo na política em 2016, como vereador do Rio, pelo PSC, com 7.801 votos.

A trajetória, porém, é marcada por polêmicas que vão desde críticas ao Carnaval a ataques ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

Aliado de Jair Bolsonaro, Otoni não deverá ter o apoio do ex-presidente no pleito.

Pedro Duarte (Novo)

Pedro Duarte foi confirmado como pré-candidato do Partido Novo Imagem: Câmara do Rio

Eleito como vereador no Rio, Pedro Duarte, 33, está no seu primeiro mandato. Nascido em Duque de Caixas, na Baixada Fluminense, é formado em Direito pela PUC-RJ e tem pós-graduação em gestão pública pelo Insper.

Antes de assumir um cargo político, Pedro teve participação como assessor parlamentar na Alerj (atuação no Partido Novo) e na Câmara dos Deputados (gabinete do deputado federal Otávio Leite, PSDB-RJ).

Na gestão municipal, Duarte é o atual presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia.

Rodrigo Amorim (União)

Rodrigo Amorim, pré-candidato à prefeitura do Rio Imagem: Divulgação

Rodrigo Amorim, 45, é advogado e está no seu segundo mandato de deputado estadual.

Ele é pós-graduado em Direito do Trabalho e Legislação Social, com especialização em Direito da Saúde.

Amorim ganhou notoriedade na campanha à Alerj em 2018. Na ocasião, junto com o então candidato a deputado federal Daniel Silveira, ele quebrou uma placa de homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada a tiros em março daquele ano.

Em 2016, ele foi candidato a vice-prefeito do Rio na chapa com Flávio Bolsonaro (PL). Dois anos depois, Amorim foi o deputado estadual mais votado, somando, à época, mais de 140 mil votos. Em 2022, Rodrigo foi reeleito com 47 mil votos.

Amorim foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) por violência política de gênero contra a vereadora de Niterói Benny Briolli (PSOL) nesta semana. O parlamentar vai recorrer.

Tarcísio Motta (PSOL)

Tarcísio Motta (PSOL) vai concorrer ao pleito Imagem: Divulgação

Nascido em Petrópolis, na região serrana do Rio, Tarcísio Motta foi eleito deputado federal em 2022. Com 159.928 votos, ele foi o 6º deputado mais bem votado do Rio.

Na política, Tarcísio foi eleito vereador duas vezes, 2016 e 2020, ano em que foi o candidato com o maior número de votos, somando 86.243. Ele ainda lançou candidaturas ao governo do estado em duas ocasiões: 2014 e 2018.

Antes de entrar na vida política, Motta, 49, teve uma trajetória profissional como professor e servidor público.

Na vida acadêmica, é formado em História pela UFRJ e tem mestrado e doutorado no currículo, ambos na mesma instituição.