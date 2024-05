Primeiro-ministro da Georgia rejeita críticas de EUA e UE a projeto sobre "agentes estrangeiros"

TBILISI (Reuters) - O primeiro-ministro da Georgia, Irakli Kobakhidze, rejeitou nesta sexta-feira críticas de Estados Unidos e União Europeia a um rascunho de projeto de lei que trata de “agentes estrangeiros”, dizendo que os adversários dele não estavam dispostos a participar de uma discussão significativa.

O rascunho da legislação, tramitando pelo parlamento da Georgia, exigiria que organizações que recebem mais de 20% do seu financiamento do exterior se registrassem como agentes sob influência estrangeira, um requerimento que os adversários criticam dizendo ser autoritário e inspirado no Kremlin.

Milhares de manifestantes foram às ruas novamente nesta sexta-feira expressar oposição, aproximando-se da sede do partido governista Sonho Georgiano e, em seguida, participando de uma missa da Sexta-Feira Santa, antes do domingo de Páscoa ortodoxo.

A União Europeia e os Estados Unidos pediram que Tbilisi derrube a legislação, ou correria o risco de prejudicar suas chances de entrar na União Europeia e de um futuro mais amplo no Euro-Atlântico.

O impasse é visto como parte de uma questão mais ampla que pode determinar se a Georgia, país com 3,7 milhões de pessoas que passou por guerra e revolução desde a queda da União Soviética, se aproximará da Europa ou de voltar à influência de Moscou.

Kobakhidze afirmou que a legislação é necessária para a transparência e responsabilização na nação do sul do Cáucaso.

Ele disse ainda que declarações anteriores dos EUA encorajaram violência por parte do que chamou de atores financiados por estrangeiros.

(Reportagem de Felix Light; texto de Andrew Osborn)