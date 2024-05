Casal morre após carro ser arrastado por correnteza no Paraná

Um casal morreu, nesta sexta-feira (3), após o carro em que eles estavam ser arrastado por uma correnteza no município de Bela Vista da Caroba, no sudoeste do Paraná.

O que aconteceu

Veículo foi levado por um rio no na comunidade de Lajeado Bonito. O filho do casal conseguiu escapar e acionou as autoridades para resgatar o pai e a mãe. Ele deu entrada na unidade de saúde do município. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Família transitava com o carro por uma ponte no momento do acidente. Chuvas atingem a região desde a noite de quinta-feira (2).

O corpo do homem, de 69 anos, foi encontrado enroscado em galhos às margens do rio. As informações são do boletim de ocorrência da Polícia Miltiar do Paraná.

Posteriormente, o corpo da mulher, de 65 anos, também foi encontrado por populares da redondeza. O Corpo de Bombeiros atuou na retirada dos corpos do rio.

Veículo foi localizado a um quilômetro da ponte. De acordo com a PM, carro estava todo danificado.

Família estava retornando para casa no momento do acidente. Eles voltavam da cidade de Cascavel, onde realizavam um tratamento de saúde. O filho havia ido buscar os pais. As informações são da rádio local Pérola.

O UOL tenta contato com a Polícia Civil para esclarecer se o caso será investigado. O texto será atualizado tão logo haja retorno.

Uma morte também foi registrada em SC

Primeira morte de SC é registrada em meio às chuvas Imagem: Reprodução / Corpo de Bombeiros SC

Um homem de 61 anos morreu após ter o veículo arrastado pelas águas de um rio em Ipira (SC). A morte é a primeira registrada após fortes chuvas que atingem a região desde a quinta-feira (2).

O corpo da vítima foi encontrado nesta sexta-feira (2) dentro do veículo que ele dirigia. O carro estava no Rio Capelinha e foi achado pelo Corpo de Bombeiros a cerca de um quilômetro de distância do ponto de onde foi arrastado.

Carro foi retirado do rio com ajuda de trator, informou Corpo de Bombeiros. A identidade do homem morto não foi divulgada pelo órgão.

Buscas pelo homem ocorriam desde a quinta-feira (2). A vítima caiu no rio após fortes chuvas que atingiram a região ontem. As buscas foram realizadas até as 18h e paralisadas por risco aos bombeiros, e foram retomadas na manhã desta sexta-feira (3).

Defesa Civil alerta para chuvas em SC

Há risco de temporais e alagamentos no oeste e sul de Santa Catarina, informou o órgão. A frente fria, que vem do Rio Grande do Sul, deve avançar até as regiões do Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, segundo previsão.

Em Capinzal, uma casa foi "engolida" pelo asfalto e postes explodiram após curto-circuito. Não há registro de desaparecidos, mas pelo menos 26 pessoas ficaram desalojadas por causa das águas.

A chuva intensa deve ser acompanhada de raios, fortes rajadas de vento e granizo. Há risco de deslizamento em áreas fragilizadas nas cidades de Chapecó, Concórdia e Campos Novos.

Pode haver elevação significativa do nível dos rios. A Defesa Civil faz um alerta para moradores de municípios próximos aos rios Uruguai, Chapecó, Chapecozinho e do Peixe.

Rio Grande do Sul tem mais de 40 mortos

Rio Guaíba transbordou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Imagem: Miguel Noronha/Enquadrar/Estadão Conteúdo

Temporais já deixaram pelo menos 41 mortos, além de 68 desaparecidos, centenas de ilhados e milhares de desabrigados no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite afirmou que o total de mortes ainda deve subir. "Infelizmente, sabemos que esses números vão aumentar", afirmou.

Ao todo, 265 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pelas fortes chuvas que se estenderam desde o início da semana. Há 24 mil pessoas desalojadas, 8.168 em abrigos e 74 feridos, além de 39 mortos e 68 desaparecidos. No último balanço, a Defesa Civil havia informado que havia 74 desaparecidos. A gestão não detalhou a diminuição do número para 68.

Estado de calamidade pública. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), decretou estado de calamidade pública na noite de quarta (1º), com prazo de 180 dias. As chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3, "caracterizados por danos e prejuízos elevados". Todo o estado foi colocado sob alerta de inundação ou inundação severa.