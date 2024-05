Luton empata com Everton (1-1) e ainda sonha com permanência na Premier League

O Luton se manteve na busca para evitar o rebaixamento ao empatar em 1 a 1 com o Everton nesta sexta-feira (3) pela 36ª rodada da Premier League.

A equipe comandada pelo técnico Rob Edwards começou perdendo com um pênalti convertido pelo centroavante Dominic Calvert-Lewin aos 23 minutos, após Jarrad Branthwaite ser derrubado na área por Teden Mengi.

Mas o atacante Elijah Adebayo empatou marcando um belo gol pouco depois (31'), em um lance em que matou a bola no peito e chutou de pé esquerdo para o fundo da rede em Kenilworth Road.

Apesar de ter conquistado apenas uma vitória nos últimos 15 jogos da Premier League, o Luton, que atualmente é o 18º colocado, segue na disputa para se manter na elite do futebol inglês.

O time está atrás no saldo de gols do Nottingham Forest (17º) com a equipe de Nuno Espírito Santo enfrentando o já rebaixado Sheffield United neste sábado.

Uma vitória do Forest em Bramall Lane colocaria o time três pontos à frente do Luton, que ainda vai disputar dois jogos, contra o West Ham e o Fulham para evitar uma queda para a segunda divisão um ano após sua promoção na temporada passada.

"Ainda estamos nesta luta neste momento. Estou orgulhoso do desempenho, mas teria sido incrível vencer esta noite. Foi quase, mas tivemos muitos deles este ano", disse Rob Edwards.

A luta pela sobrevivência do Luton é ainda mais complicada devido à espera por um veredito sobre o recurso apresentado pelo Forest contra a dedução de quatro pontos que o time sofreu por violações financeiras, com um anúncio da Premier League esperado até o fim da temporada.

"Há um longo caminho a percorrer e tudo depende deles [Forest] amanhã. Há uma situação que está acontecendo que está fora de nosso controle e que não é ideal", afirmou Edwards em referência ao recurso do Forest.

"Eu realmente não entendo isso. Todo mundo gostaria de saber qual é a posição. Acho que todos nós gostaríamos disso".

Apesar de ter perdido oito pontos como punição por violações financeiras, o Everton já havia garantido sua permanência na Premier League no momento em que faltam três jogos para disputar.

Após vencer as três partidas anteriores, a equipe comandada por Sean Dyche não tinha nenhuma ambição em sua primeira visita a Kenilworth Road em 17 anos, mas fez o suficiente para frustrar o time do técnico Rob Edwards.

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Luton Town - Everton 1 - 1

- Sábado:

(08h30) Arsenal - AFC Bournemouth

(11h00) Brentford - Fulham

Sheffield United - Nottingham

Burnley - Newcastle

(13h30) Manchester City - Wolverhampton

- Domingo:

(10h00) Brighton - Aston Villa

Chelsea - West Ham

(12h30) Liverpool - Tottenham

- Segunda-feira:

(16h00) Crystal Palace - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 80 35 25 5 5 85 28 57

2. Manchester City 79 34 24 7 3 82 32 50

3. Liverpool 75 35 22 9 4 77 36 41

4. Aston Villa 67 35 20 7 8 73 52 21

5. Tottenham 60 34 18 6 10 67 54 13

6. Manchester United 54 34 16 6 12 52 51 1

7. Newcastle 53 34 16 5 13 74 55 19

8. Chelsea 51 34 14 9 11 65 59 6

9. West Ham 49 35 13 10 12 56 65 -9

10. AFC Bournemouth 48 35 13 9 13 52 60 -8

11. Wolverhampton 46 35 13 7 15 48 55 -7

12. Brighton 44 34 11 11 12 52 57 -5

13. Fulham 43 35 12 7 16 51 55 -4

14. Crystal Palace 40 35 10 10 15 45 57 -12

15. Everton 37 36 12 9 15 38 49 -11

16. Brentford 35 35 9 8 18 52 60 -8

17. Nottingham 26 35 7 9 19 42 62 -20

18. Luton Town 26 36 6 8 22 49 78 -29

19. Burnley 24 35 5 9 21 38 70 -32

20. Sheffield United 16 35 3 7 25 34 97 -63

./bds/smg/dj/aam

© Agence France-Presse