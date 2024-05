Empreendedora diz como criou fórmula única para sua marca de pipoca gourmet

Apaixonada pela cozinha e por pipocas, a chef Eliane Moura passou um ano testando a receita de uma pipoca especial para presentear seus clientes no buffet que administrava em Goiânia. No Divã de CNPJ desta segunda-feira (6), ela conta como essa experiência autoral se transformou em um novo negócio.

Nesse movimento de presentear, eu fiz uma receita incrível, diferente. As pessoas diziam 'nunca comi nada igual'. Eu queria ouvir isso. Depois, me perguntavam onde tinha essa pipoca para vender. Quando ouvi isso repetidas vezes, percebi que poderia ser um negócio.

Elaine Moura, CEO do Grupo PopCorn Gourmet

À época, as pipocas eram vendidas em quiosques até que em um evento da Casa Cor, um administrador de shopping levou a experiência de pequenas lojas para Goiânia. O negócio deu tão certo que Eliane expandiu para outros estabelecimentos da cidade em 2015, até começar a franquear o negócio em 2016. Hoje, o PopCorn Gourmet tem mais de 60 unidades espalhadas pelo Brasil.

Divã de CNPJ

A cada semana, o empreendedor Facundo Guerra entrevista donos de negócios que investiram em diferentes ramos de mercado para entender quais são as dores, caminhos e necessidades para criar e manter um negócio no Brasil. Confira o programa completo com Elaine Moura a partir de segunda-feira: