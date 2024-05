Micos? De Polo a T-Cross: veja as versões menos desejadas dos mais vendidos

O número de vendas de um carro é a maneira mais óbvia de se ter certeza de quanto sucesso aquele determinado modelo está fazendo no mercado.

Além do total de emplacamentos, as montadoras estão atentas ao mix de vendas, que é a distribuição por versão, para definir quais configurações terão maior volume de produção

A pedido de UOL Carros, a consultoria Jato do Brasil forneceu o mix de vendas dos dez automóveis líderes de mercado para sabermos quais são as mais e as menos desejadas pelos consumidores - e por consequência, quais tendem a ser mais valorizadas no mercado de usados e seminovos e quais podem se tornar "micos" no futuro.

Os dados abaixo são referentes aos emplacamentos entre janeiro e abril de 2024.

Volkswagen Polo

Imagem: Divulgação

Atual líder, o Polo faz mais sucesso na versão Track 1.0 manual (R$ 89.290). Foram 24.581 unidades vendidas no acumulado do ano face às 755 do "lanterna" Sense 1.0 TSI automático (R$ 101.490). Até o GTS 1.4 TSI automático (R$ 153.790) vendeu mais, chegando a 811 carros.

Fiat Strada

Imagem: Divulgação

Segundo veículo mais vendido do Brasil, logo atrás do VW Polo, a Strada tem na versão Endurance Cabine Simples 1.3 manual (R$ 103.490) sua configuração mais vendida, com 9.779 exemplares emplacados de janeiro a abri.. Na outra ponta está a Ultra 1.0 turbo automática (R$ 136.990), versão topo de linha, com 3.364 emplacamentos no mesmo período. A despeito de custar o mesmo, a Ranch 1.0 turbo chegou a 4.325 vendas.

Fiat Argo

Imagem: Vitor Matsubara/UOL

O hatch acumulou 13.232 carros na opção Drive 1.0 manual (R$ 86.990), a mais vendida - trata-se de uma senhora vantagem em relação às 1.790 unidades emplacados do Argo Drive 1.3 CVT (R$ 96.490), configuração menos emplacada ao longo deste ano.

Hyundai HB20

Imagem: Jorge Moraes/UOL

Com 9.547 vendas, o HB20 1.0 Comfort Plus manual (R$ 89.490) é o líder da respectiva gama. Por outro lado, na rabeira está a configuração Platinum 1.0 turbo automática básica, sem os pacotes Safety e Plus, que soma 283 exemplares comercializados.

Chevrolet Onix

Imagem: Divulgação

O Chevrolet acumulou 11.188 unidades comercializadas na versão LT 1.0 manual (R$ 93.765), a líder em volume de vendas. Ao mesmo tempo, a configuração 1.0 turbo automática básica (R$ 100.730) ocupa a lanterna da gama do hatch compacto, com seus 486 emplacamentos.

Fiat Mobi

Imagem: Divulgação

Um dos modelos mais baratos do Brasil, o Fiat Mobi vende mais na opção de entrada Like 1.0 manual (R$ 72.990) - que, no acumulado do ano, chegoa a 14.481 emplacamentos. Já o aventureiro Trekking 1.0 manual (R$ 75.990) marcou 5.604 e é a opção menos comercializada do compacto em 2024.

Hyundai Creta

Imagem: Divulgação

O SUV faz mais sucesso na versão Limited 1.0 automática (R$ 152.690)., que soma 5.290 unidades negociadas em 2024 - muito além dos 1.557 emplacamentos da opção topo de linha Ultimate 2.0 automática, a de menor volume na gama do utilitário esportivo - o número é menor até do que os 2.214 exemplares comercializados do Creta Action 1.6 (R$ 119.990), que é da geração anterior e continua em linha.

Renault Kwid

Imagem: Divulgação

Dotado de oferta ampla, o Kwid vende mesmo na versão básica Zen 1.0 manual (R$ 73.640), responsável por 11.637 exemplares emplacados ao longo de 2024. Já o Kwid Intense com teto biton (R$ 79.430) ocupa a lanterna, com 469 unidades - contra 2.057 da configuração aventureira Outsider, que tem o mesmo preço.

Nissan Kicks

Imagem: Divulgação

Líder, o Kicks Sense 1.6 CVT (R$ 118.290) acumula 6.249 exemplares emplacados, enquanto os 488 exemplares vendidos da versão X-Play 1.6 CVT (R$ 140.490) a deixam em último lugar na gama do SUV compacto.

Aqui cabe uma ressalva: essa configuração é uma série especial de mil unidades. Se levarmos em consideração apenas o Kicks de série, a lanterna fica com a configuração Exclusive (R$ 150.190/R$ 152.190 com o pacote Tech), com 1.852 exemplares comercializados.

Volkswagen T-Cross

Imagem: Divulgação

O T-Cross Comfortline 1.0 TSI automático (R$ 160.990) acumulou 5.548 vendas e é o mais vendido. Não chega a ser um mundo de distância do básico 1.0 TSI automático (R$ 142.990) - com 3.792 emplacamentos, é a opção com menor volume.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.