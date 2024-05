Seu condomínio tem mercadinho? Veja quanto custa para abrir um

A quarentena da covid-19 levou a empresária Aline Pavão a paralisar suas atividades, como gerente de vendas, em 2020. Na época, ela trabalhava com cosméticos e ficou em casa, sem poder sair. Ao ver muitas pessoas na mesma situação, resolveu propor ao síndico a criação de um mercadinho no condomínio. Em 90 dias, a loja estava pronta e funcionando.

Hoje ela é dona da rede Nosso Mercado Anytime Market e tem oito lojas em condomínios de Jundiaí (47,46 km da capital de São Paulo). Desse total, um fica em condomínio comercial e uma unidade é franquia.

Sempre gostei de tomar café da tarde com pãozinho fresco. Na pandemia, isso ficou mais difícil. Daí eu tive a ideia de criar um lugar onde as pessoas pudessem encontrar pãozinho, acetona, esmalte e coisas que a gente precisa de última hora sem sair do condomínio. A proposta deu certo.

Aline Pavão, dona da rede Nosso Mercado Anytime Market

Mercadinho quer dobrar unidades em 2024

A expectativa é dobrar o número de unidades da rede até o fim do ano. A empresária não revela a receita total da franquia, mas diz o faturamento médio mensal de uma unidade gira em torno de R$ 30 mil. Para abrir um minimercado da rede, o investimento inicial é de R$ 70 mil. "Este valor é para receber as chaves da loja com estoque e prontinha para iniciar a operação", diz.

O prazo de retorno do investimento é em até 18 meses e o lucro gira em torno de 25% do valor do faturamento. As lojas são de autoatendimento, não têm caixa ou outro funcionário.

Há casos de roubos, mas são poucos. "Temos câmeras com áudio e, qualquer movimento suspeito, analisamos as imagens. Quando inauguramos uma loja, avisamos sobre o sistema e sentimos que as pessoas entenderam o funcionamento," conta Aline.

Coca-Cola e pães entre os produtos mais vendidos. Entre os artigos mais procurados nos mercadinhos da rede são: água sem gás, Coca-Cola, pães e muçarela.

O que observar antes de investir

Segunda fonte de renda. A história de Aline vem ao encontro do que diz Edgard Neto, consultor de negócios do Sebrae-SP, sobre esse tipo de negócio estar se expandindo no Brasil por meio de franquias.

É um investimento de baixo custo e muitas pessoas estão usando como segunda fonte de renda.

Edgard Neto, consultor de negócios do Sebrae-SP

Variedade na prateleira é fundamental. Para ele, o principal cuidado que esses empreendedores devem ter com os minimercados é com o portfólio e o abastecimento. "É preciso ter uma gama de opções para não frustrar o consumidor na hora de comprar."

Autosserviço é de baixo custo, mas exige gestão. Apesar de ser uma operação com autosserviço, o especialista afirma que é

preciso garantir o abastecimento diário, fiscalizar a data de validade dos produtos e estar sempre em busca de informações sobre o que o público daquele condomínio deseja comprar.

Reposição de mercadorias é um ponto de atenção. "Se for uma franquia, por exemplo, precisa ver com a rede se o abastecimento diário será feito por ela ou pelo próprio empresário", observa Neto. No caso da rede Nosso Mercado Anytime Market, quem faz a reposição é o próprio empresário.

2666 lojas em operação no Brasil

Nove marcas atuam no país. Segundo a ABF (Associação Brasileira de Franchising), atualmente há nove marcas em atuação no Brasil que, juntas, somam 2.666 operações. Só a rede Market4U possui 2100 lojas.

Investimento inicial de R$ 80 mil. Para abrir uma loja Market4U, o investimento inicial é a partir de R$ 80 mil, com estoque inicial, equipamentos e câmeras (incluso a taxa de franquias para mais quatro lojas, além dessa primeira). Se o empreendedor se interessar em abrir mais 4 unidades e aproveitar a taxa de franquia, o investimento inicial para cada uma delas será de R$ 30 mil. O faturamento bruno mensal fica entre R$ 10 mil e R$ 15 mil por unidade. O lucro médio mensal é de 15% sobre o faturamento bruto e o prazo de retorno é de 16 a 24 meses.

Outra rede, a Minha Quitandinha, tem 150 unidades de mercadinhos. Para abrir uma loja dela, o investimento inicial é a partir de R$ 42 mil (inclui taxa de franquia e instalação). O faturamento médio mensal é de R$ 18 mil e o prazo de retorno é entre 10 e 18 meses.