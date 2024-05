A primeira habilitação é o sonho de muitos brasileiros, mas para grande parte da população a conquista ainda é considerada distante. Isso porque o investimento financeiro para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é cada vez mais alto, se tornando um dos principais obstáculos de futuros motoristas.

Os valores variam de estado para estado e, muitas vezes, de autoescola para autoescola na mesma cidade. No entanto, vale ressaltar que o pagamento não precisa ser feito de uma única vez, pois é possível realizá-lo conforme o andamento das etapas.

Além disso, pessoas que comprovem ter menos condições financeiras podem solicitar a primeira habilitação por meio do programa CNH Social dependendo da cidade onde vivem, pois há locais que não disponibilizam o benefício.

Valores

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de cada estado estipula valores para os processos necessários até a emissão da primeira habilitação. Ao todo, são três etapas: os exames médicos e psicotécnicos; as taxas do Detran e os custos com a autoescola.

Enquanto as taxas do Detran, inclusive as consultas, são fixas para cada estado, os valores das aulas teóricas e práticas podem variar conforme o Centro de Formação de Condutores (CFC). Por isso, o preço da CNH pode ser diferente na mesma cidade. Além disso, a diferença também acontece conforme a categoria escolhida.

Detalhes

Em São Paulo, estado mais populoso do País, o valor das taxas fixas somadas chega a R$ 477,76. Confira cada uma, segundo o Detran-SP:

Exame médico (pago diretamente na clínica): R$ 116,69.

Avaliação psicológica (pago diretamente na clínica): R$ 136,14.

Aulas teóricas: varia conforme o CFC.

Exame teórico: R$ 48,62.

Aulas práticas: varia conforme o CFC.

Exame prático: R$ 48,62.

Taxa de emissão e envio da Permissão para Dirigir pelo correio: R$ 127,69.

Vale ressaltar que o total de R$ 477,76 em São Paulo é válido caso a pessoa não reprove em nenhuma etapa. Em caso de reprovação, alguns valores podem ser pagos novamente.

CNH Social

A CNH Social é um programa que funciona em alguns estados do Brasil para ajudar a população de baixa renda a conquistar a primeira habilitação gratuitamente.

É possível checar se a região possui o programa por meio do site do Detran do estado em que o interessado mora.

Para ser contemplado, é necessário cumprir uma série de requisitos que incluem comprovação de baixa renda familiar. Porém, não basta se encaixar nos requisitos para ser beneficiado, pois há uma seleção em que apenas algumas vagas são disponibilizadas.

*Com matéria de agosto de 2022