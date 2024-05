Justiça manda prender motorista de Porsche que matou homem em batida em SP

Do UOL, em São Paulo

A Justiça decretou hoje à noite a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche envolvido no acidente que matou um homem e deixou outro ferido na madrugada de 31 de março em São Paulo.

O que aconteceu

Justiça viu risco de reiteração de condutas. Para justificar a decisão, o TJ de São Paulo também disse que a medida tem o objetivo de "garantir a regular instrução criminal". A decisão foi assinada por João Augusto Garcia, da 5ª Câmara de Direito Criminal.

Inicialmente, a Justiça havia negado três pedidos de prisão contra o empresário. Porém, o TJ tornou o empresário Sastre Filho réu por homicídio doloso (quando há intenção de matar) qualificado e lesão corporal gravíssima. A denúncia foi feita ontem pela promotora Monique Ratton, do Ministério Público de São Paulo. O motorista de aplicativo Ornaldo Viana, 54, morreu após a colisão.

A decisão do juiz cita relatos de testemunhas de que o motorista do Porsche estava alcoolizado e "não conseguia sequer parar em pé". O documento também menciona o fato de que ele transitava em velocidade acima de 156 km/h no momento da colisão, tinha multas por excesso de velocidade e ainda praticava "rachas" na avenida Paulista.

Defesa foi procurada e não se manifestou até a publicação deste texto.

Na denúncia, o MP (Ministério Público) havia relatado que o empresário pressionou a namorada a negar que ele estivesse embriagado quando guiava o Porsche para justificar o pedido de prisão. "Desde o momento do acidente, há claro intuito do denunciado e de sua genitora de tentar diminuir a gravidade dos fatos escondendo a embriaguez do condutor e retirando seu estado flagrancial para comprometer as investigações", citou a promotora Ratton.

O caso

Fernando se tornou réu por homicídio doloso. Exames periciais da Polícia Técnica Cientifica constataram que o empresário estava a 156,4km/h quando bateu e matou o motorista de aplicativo Ornaldo Viana, 54. A velocidade permitida na Avenida Salim Farah Maluf, local do acidente, é de 50km/h.

Outras duas acusações foram cruciais para o pedido de prisão. Além de homicídio, Fernando também será julgado por lesão corporal, causada contra o amigo Marcus Vinicius Rocha — que estava no Porsche e se feriu gravemente, e fuga do local de acidente. Ele não prestou socorro e não fez teste do bafômetro.

A defesa negou a fuga. À época advogada de Fernando, Carine Garcia havia relatado que não houve fuga do local, e que a mãe apenas "resguardou o linchamento" ao levá-lo para casa.

Testemunhas relataram que Fernando estava com a voz pastosa. Pessoas que viram o acidente disseram à polícia que o empresário tinha sinais de embriaguez.