NBB: Fla vence Vasco em clássico quente com expulsões e abandono de quadra

O Flamengo bateu o Vasco por 92 a 73 neste domingo (26), no Maracanãzinho, e avançou à semifinal da Copa Super 8 do NBB. O clássico pelo basquete contou com brigas, expulsões, confusão com torcida e abandono de quadra na reta final.

O que aconteceu

Seis jogadores foram expulsos na partida, cinco do Vasco e um do Flamengo. A partida teve clima quente, com quatro exclusões por faltas desclassificantes: Humberto, Marquinhos e Eugeniusz, pelo lado cruzmaltino, e Gallizzi, do Rubro-Negro. Os vascaínos Jamaal e Eddy ainda saíram do jogo no fim após cometerem a quinta falta.

O técnico vascaíno Léo Figueiró também foi excluído por faltas técnicas. Foi pouco depois que o treinador deixou o local que a confusão começou, quando o placar apontava 79 a 69 para o Flamengo. A partida estava parelha até o final do terceiro período, mas a situação extrapolou.

Todos os jogadores do Vasco se retiraram da quadra alegando falta de segurança no último quarto. Integrantes da comissão vascaína mandaram os atletas saírem após torcedores arremessarem líquidos em Eugeniuz, que ia para o vestiário após ser expulso, e mais membros da delegação. O policiamento foi acionado para conter os ânimos na arquibancada.

O clássico ficou paralisado por mais de 20 minutos até que o Vasco retornou, mas apenas para cumprir protocolarmente os três minutos finais. Em protesto, o time visitante praticamente abdicou de todos os ataques até o estouro do relógio.

A partida ainda contou com uma confusão generalizada em quadra no 3º período. Jogadores dos dois times se desentenderam após uma falta e iniciaram um tumulto. Alguns atletas precisaram ser contidos pelos companheiros para que ninguém se agredisse, mas três foram expulsos devido ao alvoroço.

Fui expulso antes, pelo o que falaram, arremessaram coisas no nosso banco e na nossa diretoria. A princípio não vai voltar, é lamentável um jogo que estava muito bom, disputado, ser permeado por brigas, expulsões. Perde o brilho, infelizmente.

Léo Figueiró, técnico do Vasco, ao Sportv

O Flamengo vai encarar na semi do Super 8 o vencedor de Franca x Pinheiros. A partida começa às 16h (de Brasília) deste domingo.