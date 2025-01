Botafogo anuncia a contratação do atacante Artur, ex-Palmeiras

Neste domingo, o Botafogo anunciou a contratação do atacante Artur, ex-Palmeiras. O atleta, que estava no Zenit, da Rússia, assinou com o Fogão até dezembro de 2029.

Artur já foi aprovado nos exames médicos. Assim, o jogador se junta ao restante do elenco neste domingo.

Revelado pelo Verdão, Artur teve grande destaque durante sua passagem pelo Red Bull Bragantino. Por lá, entrou em campo 170 vezes e marcou 38 gols, além de 32 assistências. Já na última temporada, com a camisa do Zenit, disputou 19 partidas, com quatro tentos e cinco passes para gol.

O Fogão joga contra o Bangu neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

FICHA TÉCNICA

Nome: Artur Victor Guimarães



Data de nascimento: 15/02/1998 (26 anos)



Naturalidade: Fortaleza (CE)



Posição: Atacante



Altura: 1,68m



Clubes: Palmeiras (BRA), Novorizontino (BRA), Londrina (BRA), Bahia (BRA), Red Bull Bragantino (BRA) e Zenit (RUS)



Títulos: Campeonato Brasileiro (3x), Campeonato Russo, Taça da Rússia e Supertaça da Rússia