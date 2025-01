Mercado da Bola: siga as novidades deste sábado, dia 11

O mercado da bola continua quente para a temporada 2025, com contratações, renovações contratuais e dispensas nos elencos e comissões técnicas do Brasil e do mundo.

Veja as notícias desta sábado, dia 11 de janeiro

Cacá fica no Timão!

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira a permanência do zagueiro Cacá. O atleta estava emprestado pelo Tokushima Vortis, do Japão, e foi adquirido em definitivo pelo Timão. O novo vínculo do atleta é válido até 31 de dezembro de 2028.

Aníbal até 2029 no Verdão!

O Palmeiras acertou na noite desta sexta-feira a renovação de contrato com o volante Aníbal Moreno. O argentino agora tem vínculo com o Verdão até o fim de 2029.

Rhay Coutinho no Verdão Feminino!

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira mais uma contratação para a equipe feminina. A lateral-direita e atacante Rhay Coutinho deixou o Red Bull Bragantino.

Cara nova no Tricolor!

O São Paulo anunciou neste sábado a contratação do lateral esquerdo Enzo Díaz. Ele foi emprestado ao clube tricolor pelo River Plate.

Reforço no Peixão!

O Santos tem o seu segundo reforço para 2025. O clube anunciou neste sábado a contratação do zagueiro Luisão, que estava no Novorizontino.

Reforço no ataque do Santos?

O Santos está perto de oficializar a contratação de Álvaro Barreal. A diretoria santista alinhou um acordo com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos.

Pediu para sair!

O atacante georgiano do Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, alvo do Paris Saint-Germain segundo a imprensa, pediu para deixar o clube italiano.

Ativo no mercado!

O zagueiro uzbeque Abdukodir Khusanov deve ingressar o Manchester City nesta janela de transferências. O jogador de 20 anos se destacou pelo Lens.