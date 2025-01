Santos goleia com gol e pedalada de filho de Robinho e avança na Copinha

O Santos é mais um classificado para a fase de mata-mata da Copinha. Tricampeão do torneio, o Peixe voltou a vencer na competição e goleou o Jaciobá por 7 a 1 na noite desta segunda-feira (6), na Arena Fonte Luminosa, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 7.

O Peixe fez dois no fim do primeiro tempo e foi para o intervalo com 2 a 0 no placar, gols de Enzo Monteiro (43') e Gabriel Simples (44'). O time desencantou na etapa final, com hat-trick de Kauan Pereira (4', 21' e 33'), um de Juninho, aos 31', e outro de Enzo Monteiro, de pênalti, aos 44'. Leandrinho descontou aos 35' e fez o primeiro gol do time alagoano na história da Copinha.

Filho de Robinho, Juninho estreou na competição após não ser relacionado na primeira rodada. Promessa vinda do sub-17, ele entrou em campo aos 9min do segundo tempo, cruzou para Kauan Pereira marcar o quarto e fez o quinto aproveitando rebote. Na comemoração, simulou a famosa pedalada do pai. Ele ainda sofreu o pênalti que resultou no sétimo gol do Peixe, convertido por Enzo Monteiro.

O Santos chega a seis pontos e se classifica para a próxima fase, uma vez que o terceiro colocado, o Tirol, soma apenas um ponto e só resta mais um jogo pela frente na fase de grupos.

O Santos volta a campo na quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), para enfrentar a Ferroviária, que mais cedo empatou com o Tirol por 1 a 1 e chegou a quatro pontos. O Peixe joga pelo empate para confirmar o primeiro lugar da chave.

Como foi o jogo

Enzo Monteiro comemora primeiro gol do Santos contra o Jacioabá Imagem: Divulgação/X @santosfc

O Santos pouco fez no primeiro tempo, mas mesmo assim foi para o intervalo com dois gols de vantagem. Ambos saíram já no finzinho da etapa inicial —Enzo Monteiro aproveitou escanteio para desviar de cabeça na primeira trave, aos 43min, e Gabriel Simples chutou de fora da área e contou com desvio na zaga para ampliar no minuto seguinte.

Na segunda etapa, o Peixe voltou bem melhor e precisou de apenas quatro minutos para ampliar. Mateus Xavier fez linda jogada, passou por dois marcadores e tocou para Kauan Pereira, que chutou cruzado da entrada da área; a bola desviou na marcação e foi para as redes.

O mesmo Kauan ampliou aos 21min após aproveitar cruzamento de Juninho, filho de Robinho, que ainda deixou a sua marca aos 31min aproveitando rebote do goleiro. Ainda houve tempo para mais um de Kauan, aos 33min, e outro de Enzo Monteiro, cobrando pênalti sofrido por Juninho, aos 38min. Leandrinho, aos 35min, fez o gol de honra do Jaciobá.