Inter prepara ajustes no elenco para a temporada 2025

Apesar da reação no segundo turno do Brasileirão, o Internacional planeja mudanças em seu elenco para a próxima temporada. A diretoria já tenta resolver pendências com atletas que não estão nos planos do técnico Roger Machado.

Segundo informações do Correio do Povo, o meia Hyoran e o atacante Lucas Alario lideram a lista dos atletas disponíveis para uma negociação. Ambos já vinham sem espaço na parte final da temporada 2024.

Hyoran chegou ao Internacional no começo do ano e tem vínculo longo, até o final de 2026. Lucas Alario foi contratado após importante passagem no futebol alemão e recebe um salário considerado muito alto, portanto sua saída irá trazer um alívio nas despesas do clube.

Alguns jogadores que voltam de empréstimo também não devem ficar no Internacional. Desta forma, a diretoria aguarda ofertas pelos volantes Gabriel e Baralhas, o goleiro Keiller e o meia Estevão.