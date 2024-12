Barcelona busca contratação de zagueiro do Leverkusen

O Barcelona está empenhado em reforçar seu elenco na janela de transferências da virada do ano no futebol europeu. A ideia do time catalão é trazer o zagueiro Jonathan Tah, um dos destaques do Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Segundo informações desta sexta-feira do Diário Sport, Deco, diretor esportivo do Barcelona, viajou até a Alemanha para tratar do assunto. A tendência é que o time catalão não faça um grande investimento pelo atleta, que tem contrato encerrando ao final da temporada.

Jonathan Tah tem 28 anos e é de origem marfinense, apesar de ter nascido na Alemanha. Ele defendeu tanto a seleção de base como a principal do país europeu.

No Bayer Leverkusen desde a temporada 2015/16, Jonathan Tah foi um dos pilares do clube alemão nas conquistas do último ano: o Campeonato Alemão, a Supercopa e a Copa da Alemanha.