Edoardo Bove: quem é o jogador da Fiorentina que sofreu colapso na Itália

Imagem: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Edoardo Bove, meio-campista da Fiorentina, sofreu um colapso durante a partida contra a Inter de Milão neste domingo (1°) e está internado em um hospital na cidade de Florença, na Itália.

Quem é Edoardo Bove?

Edoardo Bove nasceu na cidade de Roma, capital italiana. Ele tem 22 anos e nasceu no dia 16 de maio de 2002.

O jogador italiano atua no setor de meio de campo e pode exercer várias funções. Ele já chegou a atuar como volante mais recuado, mas também já jogou mais à frente, auxiliando na criação.

Bove começou cedo no futebol e surgiu nas categorias de base da Roma. Ele foi promovido ao elenco profissional da equipe em 2021.

O meio-campista disputou 91 jogos pela Roma, marcou quatro gols e deu duas assistências. Bove deixou o clube em agosto deste ano, quando foi cedido à Fiorentina.

Bove se firmou na equipe titular da Fiorentina desde a sua chegada. O meio-campista soma 14 partidas disputadas, um gol marcado e três assistências realizadas.

O camisa 4 da Fiorentina é presença constante na seleção sub-21 da Itália. Ele também acumulou convocações nas outras categorias das seleções de base da Itália.

Bove sofre colapso em campo

Edoardo Bove passou mal e caiu sozinho no gramado do estádio Artemio Franchi aos 16 minutos do primeiro tempo da partida entre Fiorentina e Inter Milão, neste domingo (1°), pelo Campeonato Italiano. Os times empatavam por 0 a 0.

O estado de Bove logo causou preocupação. Jogadores das duas equipes se desesperaram e chamaram auxílio médico. Ele foi levado de ambulância para o hospital Careggi, na cidade de Florença.

A Fiorentina informou que o meio-campista está internado na UTI, mas não apresenta "lesões agudas" após os primeiros exames.

A Fiorentina e o Hospital Universitário Careggi comunicam que o futebolista Edoardo Bove, resgatado no gramado após perda de consciência durante o jogo Fiorentina x Inter, encontra-se atualmente sob sedação farmacológica e internado em cuidados intensivos. Bove chegou hemodinamicamente estável ao pronto-socorro e os primeiros exames cardiológicos e neurológicos realizados excluíram lesões agudas do sistema nervoso central e do aparelho cardiorrespiratório. Será reavaliado nas próximas 24 horas.

A partida entre Fiorentina e Inter de Milão foi adiada. A Liga Italiana divulgará uma nova data para a continuação do jogo.