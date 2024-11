Torcida do Vasco esgota ingressos para partida contra o Atlético-GO pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, o Vasco informou que todos os ingressos para o duelo contra o Atlético-GO, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, já foram vendidos.

Recentemente, o Vasco obteve autorização formal do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para aumentar a capacidade de São Januário para 21.419 torcedores.

O Vasco enfrenta o Atlético-GO neste sábado, a partir das 21h30 (de Brasília). A equipe está na 11ª colocação da tabela e briga por uma vaga na Pré-Libertadores de 2025. Já o Atlético-GO, lanterna da competição, já foi rebaixado.

O Vasco será comandado pela primeira vez pelo interino Felipe, que assumiu a vaga de Rafael Paiva, demitido após uma sequência de quatro derrotas consecutivas. A última delas, sofrida para o Corinthians por 3 a 1, culminou na queda.