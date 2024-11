Corinthians em alta no Brasileirão vê política do clube entrar em campo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians enfrenta o Vasco neste domingo, na NeoQuímica Arena, às 16h, e tenta dar um novo passo para alcançar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Ao mesmo tempo, os bastidores do clube fervem e integrantes do elenco se pronunciaram sobre processo que pode resultado no impeachment do presidente Augusto Melo.

O que aconteceu

O Corinthians iniciou a rodada na 10ª colocação e quer alcançar o primeiro pelotão. A equipe vem de três vitórias consecutivas, e apenas uma derrota nos últimos nove jogos — para o Racing, pela semifinal da Sul-Americana.

O Alvinegro tem 44 pontos e vê as chances de chegar à Libertadores em 18,5%. Os dados são do departamento de matemática da UFMG.

É trabalhar, pois trabalhamos muito, e o principal artista disso é o elenco, são os jogadores. Eles gostam da ideia, um está mais feliz que o outro por jogar, mas estão todos juntos. Não dá para falar de uma coisa, é um clube gigantesco. Precisamos melhorar muita coisa em todos os aspectos para chegar à excelência, em quatro meses não dá, é impossível. Ainda temos muito a melhorar em todos os aspectos. Estamos perto do sonho, tomara que a gente possa chegar Emiliano Diaz, filho e auxiliar de Ramón Díaz

O Corinthians terá desfalques, mas uma boa notícia. Com a lesão de Yuri Alberto, Romero pode ganhar chance no time titular. O jogador paraguaio tem como uma principais vítimas justamente o Vasco. Ele já marcou cinco vezes contra o time de São Januário — três vezes na vitória por 4 a 1 em 2018 e mais duas no triunfo por 4 a 2 no ano passado.

Ramón Díaz não conta com Memphis Depay. Um dos destaques do Corinthians, o holandês vai ter de cumprir suspensão. Talles Magno pode ganhar espaço.

Política ferve

Paralelamente a isso, a política do Corinthians ferve e chegou ao CT. No último sábado, jogadores publicaram nota em apoio ao presidente Augusto Melo.

O mandatário enfrenta processo que pode gerar impeachment. A votação no Conselho Deliberativo está marcada para o próximo dia 28.

Foram mais de 10 manifestações de integrantes do elenco nas redes sociais. "Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo", começa a nota, que tece elogios ao mandatário. "Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube", prossegue o desabafo dos jogadores do Timão, concluindo que o elenco "está alinhado com o presidente e a diretoria".

Alex Santana, André Ramalho, Breno Bidon, Carrillo, Charles, Coronado, Fagner, Hugo Souza, Matheusinho, Pedro Henrique, Ranielle, Rodrigo Garro, Talles Magno e Yuri Alberto foram alguns dos jogadores que postaram a nota em alguma de suas redes sociais.