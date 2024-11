Portugal x Polônia: onde assistir ao jogo pela Ligas das Nações

Do UOL, em São Paulo

Portugal e Polônia se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 16h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão (POR), pela quinta rodada do Grupo 1 da Liga das Nações.

A partida terá transmissão do sportv (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Portugal lidera o Grupo 1, e Cristiano Ronaldo briga pela artilharia da competição. O atacante marcou três vezes.

A seleção lusa precisa de um empate para garantir vaga na próxima fase. Portugal tem dez pontos e vem de empate sem gols com a Escócia.

Do outro lado, a Polônia precisa de uma vitória para seguir com chances, mas não terá Lewandowski. A seleção é a terceira colocada, com apenas quatro pontos — três a menos em relação à Croácia —, e perdeu seu atacante devido a um problema na região lombar.

Portugal x Polônia

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Data e horário: 15 de novembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

Transmissão: sportv