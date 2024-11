São Paulo marca no fim e vence Athletico com substituições de Zubeldía

O São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na noite deste sábado (9), no Morumbis, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Luciano e André Silva, para o São Paulo, e Julimar, para o Athletico. O Tricolor saiu na frente, cedeu o empate e marcou o segundo já no fim.

Zubeldía escalou o Tricolor com Sabino improvisado na lateral esquerda e demorou a mexer, mas quando o fez, viu sua estrela brilhar. Liziero, que entrou no primeiro tempo, cruzou para Jamal Lewis dar assistência para André Silva, a dupla que tinha acabado de entrar.

O jogo marcou a volta do São Paulo ao Morumbis após 45 dias. O Tricolor atuou as duas últimas partidas como mandante, diante de Corinthians e Vasco, longe do estádio por causa da série de shows do cantor Bruno Mars.

Com o resultado, o São Paulo chegou a 57 pontos na sexta colocação e abriu dez de vantagem para o sétimo colocado Cruzeiro. Já o Athletico parou nos 34 dentro da zona do rebaixamento, em 18º.

O Tricolor volta a campo somente no dia 20, quarta-feira, às 16h30, quando visita o Red Bull Bragantino. Já o Athletico terá pela frente o jogo atrasado contra o Atlético Mineiro no próximo sábado (16), na Ligga Arena.

Zubeldía demora a mudar, mas vê estrela brilhar

Sem poder contar com os laterais Welington e Patryck, o técnico Luis Zubeldía optou por deixar Jamal Lewis, único atleta da posição, no banco de reservas e escalar o zagueiro Sabino de forma improvisada como lateral-esquerdo. O defensor já tinha feito o setor nos minutos finais contra o Bahia e cumprido bem na parte defensiva, sem ter sido exigido ofensivamente.

No entanto, atuando um jogo completo no setor, Sabino foi exigido ofensivamente e na construção de jogadas apresentando as dificuldades que um atleta improvisado normalmente apresenta. Até por isso, o São Paulo jogou muito mais pelo lado direito, tendo Lucas sua maior arma no jogo. Apesar da partida abaixo de Igor Vinícius, Lucas criou as principais chances pelo setor direito e deu a assistência para Luciano abrir o placar já na segunda etapa.

Mesmo depois de sofrer o empate, Zubeldía demorou a abrir mão de Sabino na lateral-esquerda. Ele primeira colocou Rato na vaga de Ferreira e inverteu Lucas para a ponta esquerda e só cinco minutos depois, já aos 40 da segunda etapa, tirou o zagueiro do setor para a entrada de Jamal Lewis. No primeiro lance o norte-irlandês entrou na segunda trave após levantamento na área, tocou de cabeça para o centro e André Silva marcou o gol da vitória. No fim, brilhou a estrela do argentino que viu suas duas mudanças decidirem o jogo.

Lances Importantes

Mycael! Aos 11 minutos, o São Paulo chegou pela primeira vez com Lucas, que avançou pela direita e soltou a bomba da entrada da área. O goleiro Athletico defendeu e Calleri não conseguiu aproveitar o rebote que ia ao seu encontro ao perder a passada.

Rafael! Aos 20, o Athletico respondeu também em chute de fora da área. João Cruz achou espaço pelo meio e bateu para defesa de Rafael, que deu rebote para Pablo finalizar mal e em cima do goleiro, mas o atacante foi flagrado em impedimento.

1x0. Já no segundo tempo, o São Paulo abriu o placar aos sete minutos. Lucas avançou pela direita, invadiu a área e cruzou na medida para Luciana cabecear firme para as redes.

Não entra! Aos 12, o São Paulo chegou em boa triangulação pela direita. Marcos Antônio invadiu a área e deixou de calcanhar para Luciano bater cruzado. Calleri chegou completando para o gol divindo com a marcação, a bola passou pelo goleiro Mycael e ainda resvalou na trave antes de sair.

Pra fora! Aos 21, Ferreira encarou a marcação pela esquerda, trouxe para a perna direita e cruzou para a entrada de Luciano. De cabeça, o camisa 10 fez belo movimento, mas a bola saiu à esquerda de Mycael.

1x1. Aos 23, Bruno Zapelli cobrou escanteio na cabeça de Julimar, que subiu sozinho na primeira trave e cabeceou com perfeição, sem chance para Rafael.

2x1. Aos 43, Liziero mandou bola para a área, Jamal Lewis, que tinha acabado de entrar, chegou livre na segunda trave e tocou para o meio da área. André Silva apareceu para disputar com a marcação e empurrar para o gol.

Ficha Técnica

São Paulo 2 x 1 Athletico

Campeonato Brasileiro - 33ª rodada

Data: 9/11/2024 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Local: estádio do Morumbis, em São Paulo

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Amarelos: Leo Godoy, Julimar, Felipinho, Belezi e Erick; Lucas

Gols: Luciano (7'/2ºT) e André Silva (43'/2ºT); Julimar (23'/2ºT)

Público: 34.777

Renda: R$ 2.015.341,00

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco (Jamal Lewis), Ruan e Sabino; Luiz Gustavo (Liziero), Marcos Antônio (Alisson), Ferreira (Wellington Rato), Lucas e Luciano; Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

Athletico: Mycael; Léo Godoy (Marcos Victor), Belezi, Gamarra e Esquivel (Fernando); Erick (Zapelli), Felipinho e Praxedes (Gabriel); João Cruz, Julimar e Pablo (Emersonn). Técnico: Lucho González.