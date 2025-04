Delegação do Flamengo viaja para Quito com desfalques

A delegação do Flamengo viajou neste domingo rumo a Quito, capital do Equador. O Rubro-negro vai enfrentar a LDU-EQU, nesta terça-feira, às 19 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Rodrigo Paz Delgado.

Para esta partida, o técnico Filipe Luís terá desfalques. O lateral esquerdo Alex Sandro segue em recuperação de lesão. Já os meias Nicolás De la Cruz e Allan serão poupados.

A ausência do uruguaio passa pelo desgaste que o jogador sente na altitude. Já Allan, com traços falcêmicos no sangue, também será preservado.

O Flamengo vai a campo em busca da recuperação no grupo C, depois da derrota na última rodada diante do Central Córdoba-ARG por 2 a 1, no Maracanã. Os cariocas estão em terceiro, com três pontos, atrás da própria LDU e do Central Córdoba, que têm quatro.