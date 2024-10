Palmeiras conta com reforços e deve ter 'time ideal' à disposição para clássico com Corinthians

O Palmeiras tem boas notícias de olho no clássico com o Corinthians, seu próximo desafio no Campeonato Brasileiro. O time não perdeu nenhum dos pendurados no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, no último sábado, e conta também com o retorno de suspensos para ter o 'time ideal' à disposição no Derby.

A lista de pendurados, que poderiam ficar de fora do duelo com o Timão, era longa. Ao todo, o Alviverde possuía sete jogadores, além do auxiliar de Abel, João Martins, com risco de virarem baixas no Derby. Eram eles: Weverton, Vitor Reis, Piquerez, Fabinho, Richard Ríos, Mauricio e Estêvão.

O único advertido do Verdão no jogo contra o Fortaleza foi Mayke, que agora entra na lista de pendurados visando os últimos jogos do Brasileirão.

Além disso, o técnico Abel Ferreira terá dois retornos importantes: Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que não atuaram contra o Leão do Pici por suspensão.

A volta da dupla é uma boa notícia para o treinador, já que os substitutos, Mayke e Zé Rafael, não se saíra bem contra o Fortaleza. O meia Mauricio, que se recupera de lesão, também ganhou tempo para voltar a ser relacionado, já que o Derby está marcado para a próxima segunda-feira.

Portanto, se Mauricio se recuperar totalmente, os únicos desfalques seriam Murilo, Piquerez e Bruno Rodrigues. Mas dentro do possível, Abel Ferreira poderia mandar a campo o que tem de melhor do Derby.

O clássico acontece na próxima segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada da Série A. O duelo é de extrema importância para o Alviverde, que pretende seguir na perseguição ao líder Botafogo e, de quebra, complicar o rival na briga contra o rebaixamento.

Com o último tropeço, o Palmeiras ocupa o segundo lugar da tabela, com 61 pontos conquistados. O time carioca, por sua vez, tem 64 pontos. Ainda haverá um confronto direto entre os dois na antepenúltima rodada da Série A.