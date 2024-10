Vice do Fla diz que clube não deu camisa a Daronco e provoca o Corinthians

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz fez críticas à arbitragem após a classificação sobre o Corinthians na Copa do Brasil. Os principais momentos, porém, foram sobre uma suposta camisa dada a Anderson Daronco e a multa de Hugo Souza.

É vergonhoso a pergunta... respeito a pergunta, mas imputar qualquer tipo de situação na arbitragem de hoje é piada. Muito respeito à pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Não vi se deu camisa, se não deu. Mas se deu camisa não adiantou nada, foi pior, tinha que tomar a camisa.

Vinicius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, alegou que o Flamengo deu uma camisa da equipe ao árbitro da partida. Ele não apresentou provas. O Fla nega.

O que mais ele disse?

Multa de Hugo Souza

Mais R$ 500 mil, a definição é essa. Totalizando R$ 1,5 milhão que o Corinthians tem de pagar. Até agora não apresentaram uma documentação que tenhamos segurança em relação à compra definitiva. Vamos esperar isso com tranquilidade. Isso acontecendo o Flamengo continua com 40% do atleta. O Hugo vai se valorizar. Mas precisamos que esse primeiro passo seja concretizado. Enquanto não se concretizar deixa como está. Queria botar até um amistoso para ganhar mais R$ 500 mil.

Arbitragem

Estamos indo à CBF desde o começo do ano e acho que iremos até o final tentar entender. Principalmente o lance do Arrascaeta. Ele estava em uma diagonal em direção ao gol. O jogador deles fez a falta, mas a interpretação de não levar vermelho é uma brincadeira. Quando o Bruno Henrique errou, levou o vermelho. Acho que no começo do jogo ele não quis expulsar um jogador do Corinthians, mas na sequência teve a situação do BH que era com pouca interpretação, mais assertiva, e ele expulsão. Choram muito em relação à arbitragem, data dos jogos.

Erros do árbitro

A arbitragem errou quando não expulsa o jogador. Não tinha cobertura nenhuma. Muitos cartões desproporcionais. O Corinthians não tem que reclamar de nada, só nós. Chegamos aqui com um som ambiente do estádio dentro do vestiário, uma loucura que estava lá dentro. Bastante luzes apagadas. As luzes entendemos que possa ser um problema com a parte elétrica, isso acontece. Mas o som é mais premeditado. O quarto árbitro resolveu. Com calma e tranquilidade falamos que não entraríamos em campo. Precisa falar, o jogo já começo no vestiário. Flamengo mereceu, todos jogaram bem, uma hora jogando pelo Bruno Henrique. A expulsão foi correta, mas ele poderia ter interpretado no lance do Arrasceta que ele entraria sozinho. O pior é o VAR não chamar. Resultado foi o que a gente queria. Terceira final consecutiva do Flamengo.