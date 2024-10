Grêmio fecha preparação de clássico com apoio da torcida

Programado para este sábado no Beira-Rio, o maior clássico gaúcho é considerado um jogo particular no Brasileirão 2024. Por isso, o Grêmio encerrou a preparação nesta sexta-feira com um treino especial, contando com o apoio de sua torcida.

"Nesta manhã, a torcida Tricolor esteve presente no CT Luiz Carvalho para fazer o último alento antes do #Grenal443. Sempre juntos!", confirmaram as redes sociais gremistas.

O Grêmio terá uma missão complicada, já que irá enfrentar um adversário que está em alta nesta reta final da temporada. O Internacional não perde há dois meses, desde o jogo fora de casa contra o Atlético-GO. São nove partidas de invencibilidade.

Para o clássico, o suspenso Reinaldo é desfalque confirmado no Grêmio. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho escale a equipe com: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Mayk; Dodi e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.