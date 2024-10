Corinthians defende invencibilidade em casa contra Athletico-PR; veja retrospecto

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo, além de um respiro na luta contra a zona de rebaixamento, está o tabu da equipe paranaense, que nunca derrotou o Timão na Neo Química Arena.

Ao todo, as equipes se enfrentaram nove vezes na casa corintiana, com quatro vitórias do Corinthians e cinco empates. Nesse recorte, o Timão anotou 13 gols, enquanto o Athletico apenas oito.

O Corinthians vem de duas vitórias contra o Fucarão em seus domínios, uma por 2 a 1 em 2022 e outra por 1 a 0 em 2023. O triunfo do ano passado contou com gol de Yuri Alberto e "colaboração" do goleiro Bento.

No primeiro turno deste Brasileirão, na Ligga Arena, os times empataram por 1 a 1. O meia Christian marcou para o Athletico na primeira etapa, e o zagueiro Cacá, fazendo valer a lei do ex, deixou tudo igual nos minutos finais da segunda etapa.

O retrospecto geral também joga a favor da equipe paulista. Corinthians e Athletico-PR se enfrentaram em 70 oportunidades ao longo da história, com 27 vitórias corintianas, 24 empates e 19 triunfos do Furacão.

O jogo desta quinta-feira é de extrema importância para ambas as equipes, que lutam contra a zona de rebaixamento. O Corinthians, que não vence há duas rodadas, se encontra na 18ª posição do Brasileiro, com 29 pontos. Já o Athletico está em 15ª, com 31 unidades e dois jogos a menos em relação aos concorrentes na luta contra o Z4.