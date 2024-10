Flu vence Cruzeiro no reencontro com Diniz, passa Corinthians e sai do Z4

O Fluminense voltou a vencer após três rodadas e superou o Cruzeiro por 1 a 0 com gol de Jhon Arias. A partida aconteceu nesta quinta (3), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O Tricolor deixou a zona de rebaixamento e agora é o 16º, com 30 pontos, ultrapassando Corinthians (18º) e Vitória (17º), que ainda podem passar o Flu neste sábado. A Raposa ficou em 8º lugar, com 43 pontos.

O jogo marcou o reencontro de Fernando Diniz, agora no Cruzeiro, com o Fluminense. O técnico foi demitido em junho e estava sem clube até assumir o time mineiro em setembro.

As equipes voltam a jogar somente após a Data Fifa de outubro. O Flu terá o clássico contra o Flamengo no dia 17, e o Cruzeiro enfrentará o Bahia no dia 18.

Como foi o jogo

Cruzeiro quase entrega. O Fluminense começou pressionando e forçou o erro na saída de bola nos primeiros minutos de jogo. Em adaptação ao estilo de Fernando Diniz, Zé Ivaldo e Villalba entregaram a bola de graça, dando chances a Keno, que chutou em cima de Cássio, e Ganso, que mandou para fora.

Fábio mantém o placar zerado até o intervalo. Depois dos sustos, os visitantes entraram no jogo. Em duas vezes no primeiro tempo, o goleiro do Tricolor saiu bem para evitar finalizações, e a sorte também parecia estar ao lado dos mandantes. Quando a bola sobrou para Kaio Jorge e bateu na trave, Marcelo desviou contra o próprio gol e Thiago Santos tirou em cima da linha.

Flu cresce, abre o placar e controla o jogo. O time de Mano Menezes voltou mais atento para a etapa final e não demorou para marcar. Antes dos 10 minutos, Ganso e Arias protagonizaram o lance que garantiu o gol do colombiano. Com a vantagem, os mandantes criaram confiança e continuaram dominando a partida, mas o placar não mudou mais.

Lances de destaque

Quase. O Cruzeiro saiu jogando errado no campo de defesa, e Keno chutou no meio para defesa de Cássio. No lance seguinte, o goleiro teve outra saída ruim, e Villalba, pressionado, tentou se livrar da bola na frente do gol. Ganso se esticou para tentar mandar para a rede, mas a bola foi para fora.

Não entra! Veron recebeu de Lautaro no contra-ataque, Fábio saiu do gol e bloqueou a finalização. Kaio Jorge ficou com a sobra e chutou na trave esquerda. A bola ainda bateu em Marcelo e quase entrou, sendo tirada na linha por Thiago Santos.

Fábio! Lautaro recebeu em ótimas condições entrando na área, mas adiantou demais na hora da finalização. Fábio apareceu bem para travar o chute e evitou uma chance clara.

1x0. John Arias tabelou com Ganso, que entregou ótimo passe em profundidade. O colombiano apareceu para receber pela direita e chutou de primeira, cruzado. A bola passou por Cássio, bateu na trave e entrou.

Defendeu! Matheus Henrique cabeceou em direção ao chão após cruzamento, e Fábio foi buscar em grande defesa.

Ficha Técnica

Fluminense 1 x 0 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro - 29ª rodada

Data e horário: 3 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Gustavo Bauermann

Assistentes: Fabricio Vilarinho e Gizele Casaril

VAR: Daiane Muniz

Cartões amarelos: Victor Hugo, Keno, Arias, Kauã Elias, Marcelo, Fuentes, Thiago Santos, Manoel (FLU); Matheus Henrique, Walace, Barreal (CRU)

Gol: Arias (9'/2ºT)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Manoel, Thiago Santos e Marcelo (Fuentes); Victor Hugo (Bernal), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima); Jhon Arias, Keno (Serna) e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo (Walace), Villalba e Marlon (Kaiki); Lucas Romero (Barreal), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Lautaro Díaz (Peralta), Gabriel Veron (Tevis) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Diniz