Fla vence Corinthians na estreia de Filipe Luís após muitas traves e um gol

Do UOL, no Rio de Janeiro

Na estreia do técnico Filipe Luís, o Flamengo jogou melhor e abriu a vantagem após vencer por 1 a 0 o Corinthians na ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida na noite desta quarta-feira, no Maracanã, também teve direito a gol anulado de Gabigol, bolas na trave e boa atuação de Hugo Souza.

O autor do gol foi Alex Sandro. Foi o quinto jogo dele pelo Flamengo e a primeira vez que balançou a rede.

O duelo de volta será no dia 20, domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Pelo Brasileirão antes da Data Fifa, o Fla volta a entrar em campo no sábado, às 19h, fora de casa. O Corinthians recebe o Internacional em casa no mesmo dia e horário.

As duas torcidas fizeram bonita festa. Do lado do Flamengo, muitos espaços vazios principalmente por conta dos altos valores dos ingressos, mas houve mosaico, fogos e fumaça antes de a bola rolar. No Corinthians, setor completamente lotado e 42 ônibus vindos de São Paulo.

Gabigol foi a grande novidade do Flamengo em campo e viu um gol ser anulado. Essa foi só a quinta vez que o camisa 99 iniciou um jogo em 2024. Quando substituído na reta final, foi ovacionado.

No Corinthians, Hugo Souza se reencontrou com o Flamengo. O goleiro está emprestado pelo clube carioca ao Corinthians, que precisou pagar R$ 500 mil pela utilização. Ele se destacou, apesar de um vacilo no gol de Alex Sandro.

Como foi o jogo

O Flamengo foi bem melhor e mais dominante no primeiro tempo. Em comparação ao time que jogava com Tite, a entrada de Léo Ortiz melhorou consideravelmente a saída de bola. Na frente, a equipe em pouco tempo já arriscou mais do que qualquer outra partida recente e abriu o placar com Alex Sandro para refletir essa superioridade. No banco, Filipe Luís se comunicou bastante com os jogadores.

O Corinthians não foi bem. Com dificuldades de passar do meio-campo, a equipe de Ramón Díaz criou somente uma boa oportunidade na primeira etapa com chute de longa distância de Garro. A ideia do treinador de um meio mais criativo não surtiu efeito, e o Fla sobrou no setor na maior parte do primeiro tempo.

Hugo Souza salvou o Corinthians em vários momentos. O goleiro impediu o Flamengo de concretizar várias chanceso claras, mas deu o canto para Alex Sandro abrir o placar. No segundo tempo, o rubro-negro seguiu na pressão e só não ampliou porque o ex-Fla foi bem. Gabigol teve um gol anulado ainda e reclamou muito da marcação do impedimento. Antes, ele correu para a torcida, comemorou com a bandeira do clube que fica no escanteio e deu forte abraço em Filipe Luís, mas não valeu.

O Corinthians foi para a pressão na reta final e assustou. O Flamengo recuou um pouco e começou a sofrer com algumas investidas. Léo Pereira salvou uma delas em cima da linha.

Lances importantes

Incrível. Aos três minutos do primeiro tempo, De la Cruz recuperou, e Arrascaeta chutou de primeira com a bola ainda no ar. Hugo Souza se esticou para fazer grande defesa.

Não valeu. Aos 10, Wesley recuperou a bola quase perdida e venceu a disputa com Coronado, mas a bola saiu pouco antes do cruzamento em direção a Arrascaeta. O uruguaio colocou para dentro, mas o lance foi anulado imediatamente.

Impressionante. Aos 17, Gerson pressionou, Pulgar roubou a bola e achou Arrascaeta. O uruguaio finalizou e Hugo Souza fez grande defesa, mas a bola voltou no uruguaio. Ele tentou por cobertura, mas mandou totalmente fora de direção.

Mais uma. Aos 30, Alex Sandro cruzou, e Gabigol tentou de letra. Hugo Souza teve ótimo reflexo para salvar mais uma vez.

1x0. Aos 31, Bruno Henrique dominou na ponta esquerda e tocou para Alex Sandro, que ameaçou cruzar, mas chutou, surpreendeu Hugo Souza e acertou o canto direito do goleiro para abrir o placar.

Arriscou. Aos 38, De la Cruz passou pela defesa e cruzou para Gerson, que emendou um voleio. A bola foi para fora.

Salvou. Aos 40, Coronado arrancou do meio e foi desarmado por Léo Ortiz. Na sobra, Héctor chutou de primeira e a defesa afastou. Garro pegou e chutou de longe, mas Rossi fez grande defesa.

Hugo. Aos seis minutos do segundo tempo, Arrascaeta bateu a falta, e Léo Ortiz desviou, mas parou no goleiro.

Na trave. Aos sete, Garro puxou contra-ataque e acionou Matheuzinho. O lateral achou Romero, que bateu de esquerda, mas a bola explodiu na trave.

Uh. Aos 12, Arrascaeta cobrou a falta na medida, e Bruno Henrique apareceu sozinho para cabecear no travessão.

De novo. Aos 17, De la Cruz bateu a falta direto, e a bola explodiu no travessão.

Mais uma vez. Aos 17 também, Arrascaeta deu lindo passe para Gerson, que ficou cara a cara com Hugo Souza. Ele finalizou e parou em mais uma grande defesa.

Anulou. Aos 26, Gabigol balançou a rede e saiu comemorando muito, mas o VAR analisou o lance e marcou impedimento para a decepção do atacante.

Milagre. Aos 36, Garro bateu escanteio, e Carrilo desviou. Romero chegou finalizando de primeira, e Léo Pereira apareceu para tirar a bola em cima da linha.

Mais uma trave. Na última grande chance do jogo, aos 39, Matheuzinho foi lançado por Garro pelo lado direito da área, dominou bem e conseguiu finalizar mesmo pressionado por Michael. A bola explodiu na forquilha e saiu.

Ficha técnica

Flamengo 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil

Data e hora: 2 de outubro de 2024, às 21h45

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)-GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA)-GO e Bruno Boschilia (FIFA)-PR

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA)-PR

Cartões amarelos: Léo Ortiz, Wesley, Erick Pulgar, Gabigol (FLA), Romero, Hugo, Martínez (COR)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gol: Alex Sandro (aos 31 minutos do primeiro tempo)

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Gerson, De La Cruz (Matheus Gonçalves), Arrascaeta (Alcaraz) e Erick Pulgar; Gabigol (Plata) e Bruno Henrique (Michael). Técnico: Filipe Luís.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Ryan (Gustavo Henrique), Charles (Carillo), Coronado (Martínez) e Rodrigo Garro; Romero e Héctor Hernández (Yuri Alberto). Técnico: Ramón Díaz.