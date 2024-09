Gerson marca no fim, Flamengo ganha do Athletico-PR e permanece no G4 do Campeonato Brasileiro

O Flamengo amenizou um pouco a crise. Neste domingo, o Rubro-Negro Carioca venceu o Athletico-PR por 1 a 0, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo seguinte à eliminação na Copa Libertadores teve xingamentos ao técnico Tite, vaias ao time e um gol de Gerson aos 44 minutos da etapa final.

O resultado deste domingo alivia a situação do Flamengo, que caiu na Libertadores para o Peñarol, do Uruguai. Por sinal, Tite foi hostilizado no Maracanã, assim como a equipe, que ouviu gritos de "time sem-vergonha".

O Flamengo não jogou bem - apresentou o conhecido problema ofensivo de falta de efetividade e criatividade. Entretanto, não faltou luta. No fim, Gerson apareceu para garantir a vitória carioca. Assim, o Fla ganha respiro para a semifinal da Copa do Brasil.

Com a vitória deste domingo, o Flamengo diminui a diferença para o líder Botafogo. Com 48 pontos em 27 jogos, o Fla está na quarta colocação, a nove pontos do rival, que tem um jogo a mais. Já o Athletico-PR, eliminado da Copa Sul-Americana para o Racing, da Argentina, tem 31 pontos em 26 partidas e está na 15ª colocação do Brasileiro.

O Flamengo, agora, abre a semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, recebe o Corinthians, às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã. Já o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro é contra o Bahia, sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Athletico-PR, por sua vez, tem mais um carioca pela frente e recebe o Botafogo, sábado, às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

O duelo entre Flamengo e Athletico-PR

Com o desgaste pela sequência de jogos e também de olho na Copa do Brasil, Tite usou um time bem modificado. Assim, Gabigol teve chance como titular. Aos sete minutos, o Flamengo fez uma blitz na área do rival, com David Luiz e Léo Ortiz, mas Thiago Heleno conseguiu cortar o desvio de Ortiz.

Aos 13, Zapelli cobrou falta e obrigou Rossi a trabalhar. O clube carioca respondeu com Wesley aos 20 minutos. O lateral-direito chutou com força. Mycael não encaixou e a zaga cortou.

O Athletico-PR voltou a assustar aos 36 minutos. Zapelli fez grande jogada, mas parou em Rossi, que salvou o Flamengo. A resposta rubro-negra carioca foi com Gerson. Ele arriscou da intermediária. Mycael espalmou. Assim, o primeiro tempo terminou sem gols e com vaias de parte da torcida do Fla.

O Flamengo buscou mais o jogo. Entretanto, exibiu a dificuldade de ser mais contundente e criar mais chances. Já o Athletico-PR tentou explorar os contra-ataques, além de segurar o ímpeto carioca.

O panorama do Fla não mudou no começo da etapa final: posse de bola, mas sem criar chance. Tite, aos 15, fez três mudanças. Ele colocou Alex Sandro, Arrascaeta e Bruno Henrique. Saíram Ayrton Lucas, Alcaraz e Plata. Aos 32, Gabigol desviou cruzamento de Alex Sandro, mas errou o alvo.

O Flamengo insistiu e chegou ao gol aos 44 minutos da etapa final. Wesley levantou para a área e Gerson desviou: 1 a 0 no Maracanã. O Flamengo ameniza a crise e ganha um pouco de paz para a semifinal da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1X0 ATHLETICO-PR

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29/09/2024, domingo



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa-MG)

Cartão amarelo: Gabigol e David Luiz (Flamengo) e Gamarra e Christian(Athletico-PR)

Gol



Flamengo: Gerson, aos 44? do 2ºT

FLAMENGO: Rossi; Wesley, David Luiz (Léo Pereira), Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Erick Pulgar, Alcaraz (Arrascaeta), Gerson e Matheus Gonçalves (De La Cruz); Plata (Bruno Henrique) e Gabigol.



Técnico: Tite.

ATHLETICO-PR: Mycael; Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Gamarra; Cuello (Madson), Erick, Christian, Zapelli (Praxedes) e Esquivel (Fernando); Canobbio (Julimar) e Pablo (Di Yorio).



Técnico: Lucho González.