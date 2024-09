Com novidades, Dorival convoca Seleção Brasileira para jogos contra Chile e Peru; veja lista

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira, na sede da CBF, os atletas que irão defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Chile e Peru, pelas nona e décima rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Ao todo, o treinador chamou 23 jogadores. Destes, há algumas novidades, como o atacante Igor Jesus, do Botafogo, o lateral direito Vanderson, do Monaco, e o lateral esquerdo Abner, do Lyon. Já Neymar, que se recupera de uma grave lesão no joelho, segue de fora.

O time se apresentará a partir do próximo dia 7 de outubro e irá treinar no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians. O presidente do Sport, Yuri Romão, serão o chefe de delegação.

O Brasil irá enfrentar o Chile no dia 10 de outubro (uma quinta-feira), no Estádio Nacional de Santiago. A partida irá ocorrer às 21h (de Brasília).

Em seguida, os comandados de Dorival Júnior irão medir forças com o Peru cinco dias depois, em uma terça-feira. O embate, que será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, está agendado para as 21h45.

A Seleção Brasileira está pressionada pelas más atuações recentes nas Eliminatórias. Na última data Fifa, a equipe de Dorival até ganhou do Equador por 1 a 0, em Curitiba, mas não convenceu. No jogo seguinte, perdeu do Paraguai, em Assunção, por 1 a 0.

Com os resultados, o Brasil caiu para o quinto lugar da tabela, com dez pontos. O líder é a Argentina, com 18. Os seis melhores colocados garantem vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem.

Veja abaixo a lista do técnico Dorival Júnior:

Goleiros



Bento (Al-Nassr)



Ederson (Manchester City)



Alisson (Liverpool)

Defensores



Danilo (Juventus)



Vanderson (Monaco)



Abner (Lyon)



Guilherme Arana (Atlético-MG)



Bremer (Juventus)



Eder Militão (Real Madrid)



Gabriel Magalhães (Arsenal)



Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Meio-campistas



André (Wolverhampton)



Bruno Guimarães (Newcastle)



Gerson (Flamengo)



Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes



Rodrygo (Real Madrid)



Endrick (Real Madrid)



Igor Jesus (Botafogo)



Gabriel Martinelli (Arsenal)



Luiz Henrique (Botafogo)



Raphinha (Barcelona)



Savinho (Manchester City)



Vinícius Junior (Real Madrid)