Tottenham x Arsenal: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

Após a interrupção das competições por conta da data Fifa, Tottenham e Arsenal se enfrentam no próximo domingo (15) pela quarta rodada do Campeonato Inglês. A partida será disputada no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, a partir das 10h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão da ESPN e da plataforma de streaming Disney+.

PONTUAÇÃO



Tottenham - 4 pontos em 3 partidas - iniciou a rodada em 10º lugar



Arsenal - 7 pontos em 3 partidas - iniciou a rodada em 4º lugar

ESCALAÇÕES



Tottenham



Vicario; Porro, Romero, Dragusin e Udogie; Sarr, Bissouma (Bentancur) e Maddison; Kulusevski (Johnson), Son e Odobert.



Técnico: Ange Postecoglou

Arsenal



Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Partey, Jorginho e Zinchenko; Saka, Havertz (Gabriel Jesus) e Trossard.



Técnico: Mikel Arteta

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Jarred Gillett. O VAR ficará sob comando de Stuart Attwell.