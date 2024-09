São Paulo: Jamal Lewis enfrentou Lucas Moura três vezes e nunca perdeu

Reforço do São Paulo, Jamal Lewis pode não ser um profundo conhecedor do futebol brasileiro, mas há um jogador do elenco são-paulino que ele sabe bem quem é: Lucas Moura. Os dois atletas se acostumaram a se enfrentar na Inglaterra e a travar duelos bastante disputados - jamais perderam um para o outro.

Ao todo foram três confrontos entre Jamal Lewis e Lucas Moura. O britânico defendeu as cores do Norwich e, posteriormente, do Newcastle. Já o brasileiro disputou cinco temporadas e meia vestindo a camisa do Tottenham.

Apesar de ter iniciado sua carreira em um clube de pequena expressão na Inglaterra, Jamal Lewis não sabe o que é perder para Lucas Moura. A primeira vez que o britânico o enfrentou foi em uma partida épica contra o Tottenham, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, na temporada 2019/20. Na ocasião, empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e vitória do modesto time verde e amarelo nos pênaltis, por 3 a 2, no Carrow Road.

Meses depois, os dois voltaram a se encontrar pelo Campeonato Inglês. Ao contrário da última partida, em que ambos foram titulares, desta vez Jamal Lewis iniciou entre os 11 pelo lado do Norwich, mas Lucas Moura saiu do banco, sendo acionado no segundo tempo. O resultado, porém, foi o mesmo, empate, mas em 2 a 2.

A última ocasião em que houve um duelo entre Jamal Lewis e Lucas Moura foi na temporada 2020/21, pelo Campeonato Inglês. Já no Newcastle, o lateral esquerdo começou no banco de reservas, entrando dez minutos antes do brasileiro, titular e autor do gol, ser substituído. Já sem ele, os Spurs acabaram sofrendo o empate aos 52 minutos do segundo tempo, tendo de se conformar com mais um empate, em 1 a 1.