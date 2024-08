Dorival convoca William, do Cruzeiro, após problema na seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior, da seleção brasileira, convocou o lateral William, do Cruzeiro, para substituir Yan Couto durante os dois próximos jogos das Eliminatórias: contra Equador e Paraguai.

O que aconteceu

Yan Couto foi desconvocado, segundo a CBF, por "problemas clínicos". O jogador do Borussia Dortmund havia sido chamado ao lado do veterano Danilo para formar a dupla de laterais pela direita.

William não será exatamente um estreante com a camisa da seleção. Ele fez parte do elenco campeão olímpico nas Olimpíadas do Rio de Janeiro — foi sua primeira convocação, no entanto, na equipe principal.

O lateral de 29 anos foi revelado no Inter e se chegou ao Wolfsburg, da Alemanha, em 2018. Depois de um rápido empréstimo ao Schalke 04 em 2021, ele voltou ao Brasil.

O Cruzeiro fechou com o jogador na temporada passada e, desde então, ele assumiu a titularidade da equipe mineira.

O Brasil é o 6° colocado das Eliminatórias, com sete pontos e apenas duas vitórias. A partida contra o Equador será no dia 6 (sexta-feira), enquanto o confronto com os paraguaios no dia 10 (terça-feira).

Os jogadores se apresentam no dia 2 de setembro (segunda-feira), em Curitiba. A cidade receberá o duelo contra os equatorianos.

Veja os convocados de Dorival

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City)

Laterais: Danilo (Juventus), William (Cruzeiro), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto)

Zagueiros: Beraldo (PSG), Militão (Real Madrid), G. Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG)

Meio-campistas: André (Fluminense), B. Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Paquetá (West Ham), Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), L. Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City), Vini Jr. (Real Madrid)