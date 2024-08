'Absurdo': por que Ralf Schumacher se revoltou com argentino na Fórmula 1?

O ex-piloto Ralf Schumacher, que disputou a Fórmula 1 entre 1997 e 2007, se irritou com a contratação do argentino Francisco Colapinto por parte da Williams.

O que aconteceu

O alemão classificou a novidade da escuderia como um "absurdo". Ele falou ao site Deutschen Presse-Agentur, da Alemanha.

Ralf queria Mick, seu sobrinho, como substituto do demitido Logan Sargeant na Williams — e não Colapinto, que estreou na Fórmula 2 neste ano.

Ralf Schumacher observa Mick Schumacher dar entrevista antes de GP da F1 Imagem: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

O "herdeiro" da família Schumacher atuou na F1 entre 2021 e 2022, quando defendeu a Haas. Ele deu lugar a Nico Hulkenberg na temporada passada.

O ex-piloto ainda reforçou que a decisão por Colapinto traz riscos tanto para a Williams quanto ao argentino. Ralf correu pela Williams durante seis anos de sua carreira.

Talvez você possa respeitar essa decisão porque Colapinto é um piloto do programa de desenvolvimento juvenil da Williams, mas acho que é absurdo e insensato do ponto de vista do desempenho. Acho que o risco para a equipe de corrida e também para o piloto é muito maior do que se eles tivessem colocado alguém com experiência como Mick Ralf Schumacher, á Deutschen Presse-Agentur

Quem é Colapinto?

Colapinto é membro da academia de jovens pilotos da Williams e fez sua estreia no treino livre do GP da Grã-Bretanha, tendo impressionado os engenheiros na época.

Na Fórmula 2, ele atualmente ocupa a sexta colocação, com uma vitória em Imola e pódios em Barcelona e na Áustria.

O jovem de 21 anos será o primeiro piloto argentino na F1 em 23 anos e o segundo piloto do país a defender a equipe britânica, depois de Carlos Reutemann.