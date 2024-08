Campeonato Paulista Adulto de Vôlei começa sem surpresas

Seis partidas marcaram, no fim de semana, a abertura do Campeonato Paulista de Vôlei Adulto, Divisão Especial 2024, três pelo masculino e três pelo feminino. As equipes mandantes do principal torneio regional do país acabaram levando a melhor sobre as visitantes e conseguiram, de maneira geral, vitórias tranquilas na estreia

A exceção ficou por conta do atual campeão no masculino, o Vedacit Vôlei Guarulhos, que recebeu o Esporte Clube Praia e precisou do tie-break para conseguir o resultado positivo. Venceu a equilibrada partida por 3 sets a 2, com parciais de 25/21, 25/27, 20/25, 25/21 e 18/16. O Suzano Vôlei completou a rodada ao marcar 3 a 0 no Super Vôlei Santo André (25/16, 25/13, 25/16) e o Sesi Bauru bateu o Climed /Atibaia também por 3 a 0 (25/21, 25/19 e 25/23).

Pelo torneio feminino, o EC Pinheiros, atual vice-campeão, bateu o Vôlei Louveira por 3 sets a 1, com parciais de 25/13, 22/25, 25/16 e 25/15. Já o Sesi Vôlei Bauru venceu o AA São Caetano por 3 a 0 (26/16, 25/11 e 25/8) e o Barueri Volleyball Club ganhou do Renasce Sorocaba pelo mesmo placar de 3 a 1, (25/20, 20/25, 25/17 e 25/16).

A competição prosseguirá na sexta e sábado, com mais sete jogos. No Masculino (23/08): 19h30 (de Brasília), Climed/Atibaia x Suzano Vôlei, no Ginásio Elefantão, em Atibaia; Super Vôlei/Santo André x Vedacit Vôlei Guarulhos, na Ginásio Pedro Dell'Antonia, em Santo André; 20h, Viapol Vôlei São José x Esporte Clube Praia, no Teatrão, em São José dos Campos; (24/08): 18h, Vôlei Renata x Sesi Bauru, no Ginásio Taquaral, em Campinas.

No Feminino (23/08): 19h, Renasce Sorocaba x Sesi Vôlei Bauru, no Sesi em Sorocaba; 19h30, Vôlei Louveira x Osasco São Cristóvão, no Parque da Cidade, em Louveira; e 20h, AA São Caetano x EC Pinheiros, no Ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do Sul.