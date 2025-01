Gerson Brenner é internado em UTI; ator não tem previsão de alta

Gerson Brenner, 65, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

O que aconteceu

Ator, que foi diagnosticado com pneumonia, faz tratamento com antibióticos. A informação foi confirmada a Splash por meio de boletim médico divulgado pela unidade de saúde.

No momento, se encontra estável e em acompanhamento com as equipes médicas do hospital, sem previsão de alta. Hospital São Luiz Itaim

Brenner foi baleado na cabeça durante um assalto na Rodovia Ayrton Senna, em 1998, aos 38 anos de idade. A bala atravessou o lado esquerdo do cérebro e ficou alojada na altura da nuca.

Na ocasião, ele ficou internado em coma e, desde então, apresenta dificuldades na fala e locomoção. A tragédia ocorreu poucas horas antes da gravação de sua última cena na novela "Corpo Dourado", no qual interpretava o personagem Jorginho.